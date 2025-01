Atelier Clash zet volgende stap en breidt uit met een Holistic Beauty Studio

Enkele maanden na het winnen van ‘win je winkel’ in Roeselare, zet Atelier Clash de volgende grote stap. Het lifestylemerk breidt uit met een Holistic Beauty Studio, waarmee het haar missie om schoonheid en welzijn vanuit een holistisch perspectief te benaderen verder versterkt.

De nieuwe Holistic Beauty Studio biedt een unieke combinatie van behandelingen aan die gericht zijn op zowel innerlijke als uiterlijke schoonheid. Klanten kunnen er terecht voor transformational cupping, reiki, biologische huidverbetering, innovatieve laserbehandelingen en gezondheidscoaching. Dit maakt Atelier Clash een pionier in het herdefiniëren van schoonheidszorg en welzijn in het algemeen.

“Met deze uitbreiding willen we een plek creëren waar alternatieve therapieën en wetenschappelijke benaderingen hand in hand gaan. We geloven dat schoonheid en gezondheid verder gaat dan het oppervlak en dat echt welzijn ontstaat door lichaam, geest en ziel met elkaar in balans te brengen”, aldus Eva Schacht, de oprichtster van Atelier Clash.

“De Holistic Beauty Studio is een volgende stap in de visie van Atelier Clash om een totaalconcept te bieden. Naast de lifestyleproducten, decoratie en workshops, biedt de studio nu een plek waar klanten hun persoonlijke welzijn op een diepgaande en bewuste manier kunnen verbeteren. Atelier Clash richt zich met deze innovatieve aanpak op vrouwen die niet alleen mooi willen zijn, maar zich ook volledig in balans en energiek willen voelen.”

Onderscheiden

“Met de combinatie van alternatieve therapieën en wetenschappelijke behandelingen onderscheidt Atelier Clash zich van traditionele beautyconcepten. Deze unieke mix benadrukt het belang van een totaalbenadering voor schoonheid en welzijn, een visie die steeds meer erkenning krijgt in de hedendaagse maatschappij en terecht. Het is hoog tijd om op een andere manier naar welzijn te kijken.”

“Om de opening van de Holistic Beauty Studio te vieren, organiseren we op 8 februari een opendeurdag. Op deze dag kan iedereen kennismaken met onze holistische visie op schoonheid. We voorzien goodiebags, gratis demonstraties, lezingen en exclusieve kortingen voor iedereen die een behandeling boekt. Daarnaast maken bezoekers kans op één van de drie gratis behandelingen die we die dag weggeven.”

De Holistic Beauty Studio van Atelier Clash opent dus binnenkort haar deuren en nodigt iedereen uit om kennis te maken met deze vernieuwende kijk op schoonheid en welzijn. Samen werken we aan een stralende toekomst – van binnenuit.