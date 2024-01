Al 112.000 West-Vlamingen kregen jobbonus

Sinds de Vlaamse regering in 2023 de jobbonus in het leven riep, kregen al 112.000 werkende West-Vlamingen een extraatje. Goed voor in totaal 28 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Om werken lonender te maken, werd begin 2023 voor de eerste keer de jobbonus uitbetaald. Begin november 2023 ging de tweede campagne van start. Wie in de eerste helft van 2022 minder dan 2.700 euro bruto per maand verdiende en in de tweede helft van het jaar minder dan 2.900 euro, kwam in aanmerking voor de bonus. Ondertussen zijn er meer dan 553.000 jobbonussen uitbetaald in Vlaanderen. In West-Vlaanderen gaat het om 112.000 mensen die hun bonus al ontvingen. “Dat stemt overeen met 28 miljoen euro extra koopkracht voor die mensen”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge.

Het gemiddelde jobbonusbedrag is 235,72 euro. Het maximumbedrag is 650, maar werd aan slechts 0,2 procent van de mensen toegekend. Jobbonussen gaan vooral naar mensen die werken als uitzendkracht, huishoudhulp, kinderbegeleider, winkelbediende of vrachtwagenchauffeur.

In totaal hebben 181.000 West-Vlamingen recht op een jobbonus. Wie vorig jaar een rekeningnummer heeft ingevuld in Mijn Burgerprofiel en ook dit jaar recht heeft op een jobbonus, zal ten laatste deze maand nog een brief krijgen waarin je het rekeningnummer kan nakijken. Veranderde je van rekeningnummer, dan heb je nog 10 dagen de tijd na de ontvangst van je brief om je nieuw rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel.

Wie nog geen rekeningnummer heeft doorgegeven en recht heeft op een jobbonus zal een brief ontvangen waarin staat hoe je dit kan doen. Wie hulp nodig heeft bij de digitale stappen, kan terecht in een digibank: digibanken.vlaanderen.be. (TV)