Action opent nieuwe winkel in K in Kortrijk

Non-food discountretailer Action opent begin december een winkel in winkelcentrum K in Kortrijk. De nieuwe winkel is effectief een verhuizing: de bestaande locatie aan de Magdalenastraat zal daags tevoren sluiten.

Met het openen in K in Kortrijk verwacht Action het winkelpubliek nog beter te kunnen bedienen. “Op meerdere vlakken zijn we zeer tevreden met deze stap. Action staat bekend als een publiekstrekker. Tussen de andere bekende retailers in K in Kortrijk profiteert de klant maximaal aan shoppingplezier en wij verwachten dat ons uitgebreide en steeds wisselende aanbod een waardevolle aanvulling zal zijn”, zegt Joeri Sanders, General Manager van Action België.

K in Kortrijk heeft aantrekkingskracht voor klanten uit de grote regio. “Het is een modern winkelcentrum met prima toegankelijkheid en aanwezigheid van veel parkeerplek nabij ons winkelpand. In aanvulling op ons verrassende assortiment tegen de laagste prijzen zal die combinatie veel klanten aanspreken om ons te bezoeken”, aldus Sanders.

De nieuwe Action biedt iets meer dan 1.000 vierkante meter netto winkelvloeroppervlakte met een frisse inrichting en met onder meer 8 kassa’s inclusief zelfscan kassa’s.