180 winnaars dankzij eindejaaractie ‘Koop lokaal’

Anzegem kijkt terug op een succesvolle editie van de eindejaaractie ‘Koop lokaal’. De actie stimuleert dat er bij de plaatselijke handelaars inkopen worden gedaan. “De Anzegemnaren kochten massaal lokaal”, aldus schepen van Economie Christophe Vandererven (Samen één). “Maar liefst 700 volle spaarkaarten werden ingeleverd waaruit 180 gelukkige winnaars werden geloot.”

Tijdens de periode van 1 december 2022 tot 31 januari 2023 kon de Anzegemnaar stempels verzamelen bij zo’n zestig deelnemende handelaars. Dat deden ze massaal want in totaal mocht de gemeente meer dan 700 volle spaarkaarten ontvangen.

Top drie

Om de eindejaaractie in stijl af te sluiten, organiseerde de gemeente een feestelijk moment met de drie hoofdwinnaars in de spotlights. Chris Deprez, Etienne Vandesteene en Nathalie Cosaert gingen naar huis met een waardebon van respectievelijk 2.800 euro, 2.200 euro en 1.000 euro voor een (elektrische) fiets. Ook alle andere winnaars konden rekenen op mooie prijzen. In totaal bedroeg de prijzenpot 11540 euro.

De lijst met alle winnaars kan geraadpleegd worden via de website anzegem.be/winnaarseindejaarsactie2022-2023.