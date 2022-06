Defensie plant aankoop vier extra reddingshelikopters

De regering keurde afgelopen week het STAR-plan goed. Daarmee is het licht op groen gezet om de strategische visie van Defensie te updaten, zeg maar de toekomstplannen van het leger uit te voeren. De stijging van het defensiebudget is er niet enkel voor het personeel, maar ook in materieel. Opmerkelijk in dat plan voor onze provincie is onder andere de aankoop van vier nieuwe reddingshelikopters.

De huidige vier NH90 NFH’s (Nato Frigate Helicopter), die sinds 2019 de Sea King vervangen, gaat niet uit dienst, maar zullen binnenkort volledig ten dienste van de marine vliegen. Het is een bekend probleem dat er te weinig helikopters werden aangekocht om twee taken te combineren. De eerste taak is het welbekende voor Search And Rescue (SAR) zoals verplicht volgens internationale afspraken. Maar de NH90 vliegt ook uit om de marine te ondersteunen met anti-piraterij, observatie en transport opdrachten vanaf de twee fregatten. De vier heli’s vervingen daarmee de vijf Sea Kings en drie Alouette III-helikopters.

Om de maritieme capaciteit van de NH90 volledig te laten ontwikkelen worden vier nieuwe reddingshelikopters aangekocht, volgens het plan zouden die tussen 2025 en 2027 in dienst komen. Het STAR-plan voorziet hiervoor een bedrag van 181,59 miljoen euro. Naast de reddingsopdracht krijgen die nieuwe helikopters ook een trainingsopdracht om piloten vertrouwd te maken met het vliegen boven zee als steun voor de marine. Hiermee kan de NH90 maximaal ingezet worden als maritieme gevechtshelikopter.

De NH90 wordt straks dus ook ingezet als een gevechtshelikopter. Met dat doel worden twee specifieke modules voor onderzeebootbestrijding aangekocht (14,92 miljoen euro). Dit omvat een zogenaamde dipping sonar en torpedo’s. Daarnaast is in het plan ook 64,9 miljoen voorzien om een mid-life update door te voeren op de huidige NH90’s. Die update is nodig om de toestellen operationeel te houden in de internationele veiligheidssituatie. Defensie gebruikt de NH90 sinds 2013, maar het ontwerp stamt al uit de jaren ’90. Hiermee kan de helikopter in dienst worden gehouden tot 2040.

Verhuis naar Oostende

In het STAR-plan wordt ook nog eens bevestigd dat de helikoptervloot voor SAR en steun aan de marine op de luchthaven van Oostende zal gevestigd worden. Hiervoor wordt nieuwe infrastructuur gebouwd op de terreinen luchthaven van Oostende. Ten vroegste in 2025 zal de verhuis plaatsvinden.

