Zerkegemse zomer staat opnieuw in teken van poëzie

Naar goede gewoonte pakt de Cultuurraad van Jabbeke ook dit jaar uit met Poëzie in de Tuin. Deelgemeente Zerkegem vormt nog maar eens het decor voor maar liefst drie poëzieroutes en een aantal evenementen. Ook dichteres en columniste Delphine Lecompte komt langs bij Kenny’s Paradijs.

Poëzie in de Tuin gaat van start op vrijdag 23 juni en loopt tot en met zondag 20 augustus. “Poëzieliefhebbers kunnen al wandelend of fietsend de gedichten in het landelijke Zerkegem ontdekken. Op deze tocht langs Zerkegemse tuinen en openbare domeinen kan de bezoeker even stilstaan bij de poëtische schrijfsels van lokale dichters uit Groot-Jabbeke”, legt schepen van Cultuur Claudia Coudeville uit. “Liefst 23 dichttalenten delen hun diepste gevoelens in een 60-tal gedichten.”

Avondwandeling

Poëzie in de Tuin gaat van start op vrijdag 23 juni om 19 uur in de pastorietuin in Zerkegem. Een selectie van gedichten wordt voorgesteld door de zussen Sabine en Michelle Mosar, met muzikale intermezzo’s door het koor Con Amore. Aansluitend is er een receptie. Op vrijdag 14 juli om 20 uur is er een avondwandeling met ondersteuning van voetbalploeg VKSO Zerkegem. “Een aantal dichters zal langs het parcours gedichten voordragen”, licht Claudia Coudeville toe. “Start- en eindpunt van de wandeling is de kantine van VKSO Zerkegem.”

“Op vrijdag 4 augustus om 20 uur voert dichteres en columniste Delphine Lecompte dan weer graag het woord tijdens een literaire avond die plaatsvindt op het domein Kenny’s Paradijs. Delphine, niet alleen bekend als oud-stadsdichter van Damme en gewezen museumdichter van Brugge maar ook door haar optredens in De Slimste Mens ter Wereld, draagt voor uit eigen werk en gaat in interactie met het publiek.”

Aperitiefconcert

Als afsluiter pakt de Cultuurraad op zondag 20 augustus vanaf 11.30 uur uit met een aperitiefconcert met muziek en zang door Marléne T’Jonck en een barbecue. Poëzieliefhebbers die graag de wandellussen op voorhand ontdekken, kunnen een gedichtenbundel aankopen. Ook zij die willen nagenieten van de vele mooie gedichten kunnen op diverse locaties in de gemeente terecht (gemeentehuis in Jabbeke, Kenny’s Paradijs, café Les Tzars…) of kunnen via mail naar gemeentehuis@jabbeke.be een exemplaar aankopen. (PA)