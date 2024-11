Zaterdag Parsidance op een recordtijd uitverkocht, voor vrijdag zijn er nog enkele tickets

In een mum van tijd zijn de tickets voor de zaterdag van Parsidance uitverkocht. Het festival vindt plaats in april op de scoutsterreinen in Rumbeke. “We hebben nog geen line-up bekendgemaakt, maar dit bewijst dat ons publiek gelooft in het concept”, zegt Tim De Bree.

Hoewel Parsidance plaatsvindt in april is het voor velen elk jaar de ideale start van de zomer. Het festival lokt keer op keer enkele duizenden bezoekers naar de scoutsterreinen in Rumbeke. Dat zal ook zo zijn op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 2025.

De ticketverkoop voor het festival startte zaterdagochtend. “In een halfuur tijd waren alle tickets voor de zaterdag de deur uit. Vorig jaar duurde dat toch 15 uur”, zegt Tim De Bree van de organisatie. 4.500 feestvierders hebben dus nu al 19 april met rood in hun agenda aangestipt. “Voor de vrijdagavond zijn er wel nog tickets beschikbaar”, benadrukt De Bree.

Niet verhuizen

Zaterdagochtend werd duidelijk dat Parsidance erg populair is. “We zitten momenteel aan onze maximumcapaciteit op het scoutsterrein, maar aan verhuizen denken we niet. Parsidance blijft iets van de scouts. Als we verhuizen, dan is het Parsidance niet meer.”

De organisatoren pakten vorig jaar voor het eerst uit met een extra festivaldag op vrijdagavond. “Maar een derde festivaldag is niet aan de orde”, aldus De Bree. Welke dj’s er straks naar Parsidance komen is voorlopig nog niet duidelijk. “Maar zonder een line-up zijn we op zaterdag al uitverkocht. Fantastisch toch? Dit bewijst dat ons publiek gelooft in ons concept en weet dat we straks ôpnieww uitpakken met een kwaliteitsvolle line-up.” (bfr)