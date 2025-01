Winnaars van 25ste Georges Leroyprijs schitteren in Waregem “Bijzonder sterke editie”

Zaterdag 25 januari 2025 voerde literatuur het hoogste woord in Waregem. Op de avond van Winterwoordennacht stond ook de 25ste editie van de Georges Leroyprijs gepland. Het eerbetoon aan de Waregemse letterkundige, was een spektakel in de Raadzaal van het stadhuis. “Het was geen gewone competitie, maar een viering van de kracht van taal”, schetst Theo Smet, ondervoorzitter Marnixkring Leeuwericke lyrisch.

Een zaal gevuld met een honderdtal mensen, van schrijvers tot familie, van schepenen tot literatuurfans. De magie van het zeer korte verhaal, gevangen in minder dan honderd woorden, was de uitdaging. Het centrale thema van dit jaar luidde Nachtleven.

Schrijversstrijd

Honderden schrijvers uit België en Nederland gingen de uitdaging aan. “Het werd een ware schrijversstrijd, met maar liefst 308 inzendingen van volwassenen en 71 van jongeren”, aldus de ondervoorzitter.

In de zenuwslopende afwachting van de prijsuitreiking, deelden de genomineerden hun tekst, na een korte voorstelling in stijl, door moderator van dienst Emma Declerck. Hun verhalen gaven een blik op het nachtleven van de menselijke geest -van de stilte van de nacht tot de chaos van dromen, van melancholie tot pure magie. De woorden vonden hun weg naar al wie aandachtig trachtte de essentie te vatten. Daarna volgde Theo Smet telkens met de evaluatie van de jury.

Zware taak jury

De jury, bestaande uit literaire zwaargewichten als Ingeborg Beerlandt, Timme Craeye, en voorzitter Xavier Roelens, had de zware taak de winnaars te kiezen. Bij de volwassenen werd Stefanie Huysmans-Noorts uitgeroepen tot de winnaar met haar indringende kortverhaal “Kraakbeen”, een verhaal dat de lezers in de diepe duisternis van de nacht trok.

Op de tweede plaats eindigde Moniek Spaans met “Maanblind”, een poëtische verkenning van het onbekende, en Nikki Petit volgde met “Post Festum”, een verhaal vol reflectie en gelaagdheid.

Bij de jongeren was de strijd eveneens spannend. De eerste prijs ging naar Jasmien Bais voor haar scherpe en ontroerende verhaal “03u15”, waarin de tijd na middernacht een cruciale rol speelt.

Naomi De Baeck en Luka De Deygere mochten zich respectievelijk met de tweede en derde plaats tooien. Het talent van de jongere generatie was duidelijk zichtbaar, en dat werd gevierd. Ook de scholen van het OLV-Hemelvaartinstituut van Waregem en het Sint-Jozefsinstituut van Kontich lieten zien dat literatuur leeft bij de jeugd. Met 36 en 21 deelnemende leerlingen gingen zij naar huis met de hoofdprijs: een auteurslezing door Xavier Roelens.

“Een welverdiende beloning voor hun passie voor woorden!”, aldus ondervoorzitter Smet. Schepen van Cultuur Margot Desmet (cd&v Waregem) was in haar nopjes: “Blij met dit initiatief dat jong en oud verbindt met taal en cultuur”, klonk het.