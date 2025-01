“We willen de West-Vlaamse Lotto Arena worden”: van basket- naar comedy arena in Oostende, met uniek komisch drieluik

Hans Cools, Jade Mintjens en Arnout Van den Bossche zullen in juni drie dagen lang de COREtec Dôme vullen in Oostende. Daarmee schakelt de organisatie nog een versnelling hoger om van de basketzaal ook een heuse eventzaal te maken én tegemoet te komen aan de hoge vraag naar comedyshows. Ook CEO Jurgen Vanpraet en schepen Niko Geldhof zijn enthousiast over het initiatief: “Een absolute meerwaarde voor de stad Oostende!”

In de Oostendse COREtec Dôme werd vanmorgen een uniek drieluik aangekondigd. Vanaf 19 juni zal de basketarena drie dagen lang omgetoverd worden tot een comedyzaal, met drie opeenvolgende shows van Hans Cools uit Lichtervelde, Jade Mintjens en Arnout Van den Bossche.

Alleen maar blije gezichten bij organisator Comedyshows.be. “In het verleden stonden we hier al met Jacques Vermeire en Preuteleute”, aldus Pieter De Wulf. “Die laatste staat hier ook in mei nog eens. Door het succes van de comedy is er een grote vraag, maar een tekort aan data en zalen. Die artiesten verkopen beter dan verwacht, en moeten dan in het seizoen zelf nog op zoek gaan naar nieuwe locaties en data, en dat is lang niet vanzelfsprekend. Met de COREtec Dôme proberen we daar een antwoord op te bieden. Eigenlijk willen we de West-Vlaamse Lotto Arena worden.”

“Bovendien heeft de zaal heel wat troeven in huis. Technisch gezien is er plaats voor 4.000 man, maar voelt het nog altijd gezellig aan. Zelfs wie helemaal achteraan zit, heeft niet het gevoel dat er een grote afstand is tussen de artiest en het publiek. Bovendien is de zaal vlot bereikbaar, met veel parking en een tram- en bushalte voor de deur. Je kan dus een comedyshow perfect combineren met een bezoek aan Oostende, en wie weet er zelfs een weekendje van maken.”

Puzzel

“Dit event is een absolute toeristische meerwaarde voor de stad Oostende”, treedt schepen van toerisme Niko Geldhof hem bij. “Dit valt nog vlak voor het drukke zomerseizoen, maar het zorgt ervoor dat er op dat moment weer minstens 10.000 extra mensen richting Oostende afzakken, die het ongetwijfeld zullen combineren met een dagje uit en een bezoekje aan onze horecazaken of onze vele andere troeven.”

Ook de comedians kijken halsreikend uit naar de driedaagse. Voor Jade en Hans is dit zelfs hun grootste show tot nu toe. “Het was even zoeken om die puzzel te leggen, want de agenda zat zo goed als vol, en de tournee van Hans was zelfs al afgesloten drie weken geleden”, sluit Pieter nog aan. “Maar alle drie wilden ze heel graag meewerken, met deze affiche als fantastisch resultaat.”

Jade, Arnout en Hans pakken uit met nog een extra verlengstuk voor hun succesvolle shows. © GF

Extra parking

Jurgen Vanpraet, CEO van basketbalclub Filou Oostende, is helemaal mee in het verhaal. Meer nog: hij heeft er ook een band mee. “Twintig jaar geleden organiseerden we nog kleine comedy-optredens in het Brugse”, aldus Vanpraet. “Dit nu doen op een groot podium is fantastisch. De ambitie is om volle zalen te hebben. Dat zal straks zo zijn met Brihang en de Cats, dus waarom ook niet met comedy? Anderhalf jaar geleden heb ik de mensen van Nerdland uitgedaagd om centraal iets te doen, een 360 graden show. Dit is een zaal die er zich perfect toe leent. Dus wie zich geroepen voelt…”

Jurgen Vanpraet verklapte ook dat er straks 104 parkeerplaatsen bij komen. “Dan hebben we er 600 in totaal, naast de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bovendien staan er nog heel wat leuke events op het programma. Zo spelen de Cats hier op 6 februari, en spelen ze op 14 juni ook nog een afscheidswedstrijd voor ze naar het EK vertrekken. Ook de bekerfinales, een maand later, zullen hier gespeeld en live uitgezonden worden.”

Hans Cools speelt op donderdag 19 juni, Jade Mintjens op 20 juni en Arnout Van den Bossche op zaterdag 21 juni. Tickets en info: www.comedyshows.be.