“We mochten al drie miljoen bezoekers verwelkomen”: ARhus viert tiende verjaardag met goedgevulde feestweek

Op 21 februari zal het exact tien jaar geleden zijn dat het Kenniscentrum ARhus op De Munt de deuren opende. Het revolutionaire concept heeft ondertussen naam gemaakt en is zowat hét voorbeeld in Vlaanderen van hoe de hedendaagse bib er moet uitzien. De verjaardag wordt gevierd met een feestweek van 18 tot 24 februari.

Henk Kindt, de voorzitter van de Raad van Bestuur van ARhus, verheugt zich al op de komende verjaardagsfeesten. “We kunnen trots zijn op wat we met ARhus op tien jaar hebben gerealiseerd. We zijn een baken in de stad geworden én een baken in de volledige sector van bibliotheken.”

“De voorbije jaren werd dat bekroond met heel wat awards en prijzen maar ik ben vooral trots op de verbindende rol die het kenniscentrum in onze stad speelt. ARhus verbindt de stadsdiensten met het middenveld, neemt deel aan stadsprojecten, smeedt banden met Motena, AZ Delta en het onderwijsveld. Ook ons ARhuscafé is een echte baken geworden in Roeselare”, klinkt het.

Burgemeester Kris Declercq maakte in 2014 als schepen van cultuur de overgang mee van de oude bibliotheken naar ARhus. “Het was een revolutie die door het bibliotheeklandschap trok. Het verzelfstandigen en samenbrengen van alle bibliotheken in Roeselare vanaf 2008 was toch wel een schok. Plots spraken we niet meer van de bibliotheek maar van ARhus. Het kenniscentrum is op vandaag zoveel meer dan een bibliotheek. Het feit dat ARhus nu onder het departement onderwijs valt en niet meer onder cultuur zegt genoeg. Het is een zoveel breder verhaal geworden waar we terecht fier mogen op zijn.”

3 miljoen bezoekers

Directeur Yves Rosseel herinnert zich nog levendig de start in 2014. “In dat eerste jaar moesten we toch vaak het concept van een kenniscentrum uitleggen aan onze bezoekers maar dat heeft niet lang geduurd. De Roeselarenaar is massaal naar hier gekomen. In 2023 kregen we ruim 400.000 bezoekers over de vloer. In die tien jaar zijn dat er zo’n drie miljoen geweest.”

Van 18 tot en met 24 februari wordt er gefeest in ARhus. Een greep uit het feestaanbod: een tabletzoektocht voor families, een gametornooi en een pianoligconcert met stadsgenoot Mattias Devriendt. Er is een poging om de grootste praattafel te maken over het hele gebouw en er is een 24 uren read-a-thron. Verder komt Radio Vandewalle terug maar dit keer met uitzendingen vanuit ARhus. (Bart Crabbe)