Vrijetijdscentrum viert tienjarig bestaan: “Iedereen mag trots zijn op wat we hier bereikt hebben”

Het Jabbeekse Vrijetijdscentrum bestaat 10 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot de ontmoetingsplaats van Jabbeke. Niemand die nog het nut van het VTC in twijfel trekt, al blijven er wel nog altijd bedenkingen rond invulling en aanbod.

‘Jabbeke geeft je ruimte’ is de slogan van de gemeente. Die ruimte kregen sport- en cultuurverenigingen meer dan voldoende in 2012 met de realisatie van het Vrijetijdscentrum. Het beleid koos er toen voor om een – het mag gezegd – pracht van een gebouw aan te bieden in Jabbeke en in de andere deelgemeenten ook blijvend gemeenschapsinfrastructuur te voorzien. Het beleid daarrond? Dat is simpelweg het aanbieden van de ruimte. En misschien mist het VTC daardoor net de uitstraling die het eigenlijk verdient…

Voor iedereen

“Het huidige VTC wordt behoorlijk bevraagd en zit regelmatig ‘volboekt’. De buitenschoolse kinderopvang is er gevestigd, de bib, spinningzaal, danszaal, polyvalente ruimtes, de kleine cultuurzaaltjes en de grote cultuurzaal, de patio, het jeugdgedeelte en de ruime parking zorgt dat er constant leven is in en rond het vrijetijdscentrum”, meent schepen van Cultuur Claudia Coudeville. “Wat de programmatie van cultuur betreft, wordt dit deels door de gemeente bepaald, maar vooral door de verenigingen. Er zijn inderdaad altijd zaken die beter kunnen en waar wij in stilte aan werken. We blijven het immers een realisatie vinden waar Jabbeke en alle Jabbekenaars trots op mogen zijn en dat wensen we te behouden. Wat het park betreft: aan de kant tussen het pad naar het centrum en de Kroondreef behouden we zoveel als mogelijk de stilte en de rust zoals dit indertijd ook is afgesproken. Aan de andere kant komt volgend jaar, nabij het jeugdgedeelte, de skate-accommodatie.”

Peter-Jan Hallemeersch van Groen meent dat de komst van het VTC broodnodig was. “Toch zijn er een aantal zaken waar je je vragen bij kan stellen. Bij sport mis ik squashruimte. En uiteraard het lang beloofde jeugdhuis. De voorziene bar met tapkranen is in tien jaar nooit gebruikt. Op dit moment huist daar KLJ Jabbeke, maar die organisatie telt niet zo veel leden. Een ambtenaar werd al aangeworven en de locatie is er. Waar wacht men nog op? En het gebouw mocht groener.”

Nog meer mogelijk

Geert Orbie van N-VA vindt het nog altijd jammer dat het gebouw architecturaal beter kan. “Dat krijg je natuurlijk als je bevriende architecten van om de hoek onder de arm neemt. Wij hebben het indertijd ook betreurd dat er niet geopteerd werd voor één groot centraal sport- en cultuurcentrum met een bovenlokale ambitie naar programmering. Dit naast een aanbod aan kleinere centra in de deelgemeenten om de lokale noden te lenigen. Maar het is nu wat het is en we kunnen vaststellen dat het gebouw intensief gebruikt wordt. De balans sport ten opzichte van cultuur helt echter sterk naar het eerste door. Naar de toekomst is hier zeker meer mogelijk.”

Programma

Tijdens het weekend van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober viert men het tienjarig bestaan van het Vrijetijdscentrum. Op vrijdag 14 oktober is er een heus festival met optredens van Tineke Huyseune, Grant, Cynn’ en de Marcello’s. Op zaterdag 15 oktober zijn er in de namiddag doorlopend sportactiviteiten, kinderanimatie van Kip van Troje, Techniekacademie en om 14 uur een voorleesmoment en signeersessie met Kabouter Kwebbel. (PA)