Vrienden Mu.ZEE schenken ‘Ensor en Fans’ aan Stad Oostende

De montage ‘Ensor en Fans’ naar een creatief initiatief van de Oostendse kunstschilder en De Zeewacht-cartoonist Willy Bosschem tooit vanaf nu een gangwand van het Oostendse stadhuis.

Kunstschilder Willy Bosschem (94) wist ter gelegenheid van het Ensorjaar 2024 zestien Oostendse collega’s te overtuigen om zich binnen een artistiek project op de ‘Zelfportret met Bloemenhoed’ van de Oostendse meester te inspireren via een eigentijdse persoonlijke interpretatie. Het resultaat werd een montage van evenveel werken van gelijke grootte gecentreerd rond een grote print van Ensors Bloemenhoed. Zijn creatief initiatief kreeg de steun van de voorzitter van de Vrienden van Mu.ZEE Martine Meire. Er kwam in mei jl. een heuse tentoonstelling onder het curatorschap van Bosschem met werk van de deelnemende kunstenaars in de Anglicaanse Kerk.

Film

De Vrienden van Mu.ZEE schonken het werk nu aan de Stad Oostende waar het blikvangend een wand van de trappenhal tussen de schepenkabinetten en het administratief blok vult. Land Van Wynsberge maakte een film over het creatieproces van ‘Ensor en Fans’. Nog altijd te bekijken op www.vriendenvanmuzee.be. Bij het kunstwerk komt ook nog een verklarende tekst en de montage zal ook de cover van het eerstvolgend nummer van Pro Luce sieren. Bij de voorstelling van het werk waren ook een aantal participerende kunstenaars aanwezig. In de montage is werk op te zien van Yves Beaumont, Danny Bloes, Carine Booghs, Jacky De Maeyer, Rik Delrue, Roland Devolder, Mieke Drossaert, Don Ken, Fred Maës, Hubert Minnebo, Mia Moreaux, Jef Seynaeve, Herr Seele, Kathleen Van Houtte en Yves Velter.