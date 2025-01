“Vol magische momenten”: Mathea uit Tielt stoomt zich klaar voor musical ‘Assepoester’

Negenentwintig castleden en vijftien muzikanten van musicalgroep Mathea zijn in volle voorbereiding voor ‘Assepoester’, hun zesde productie die eind februari de Europahal in Tielt inpalmt. Onder hen ook verschillende Tieltenaars en streekgenoten die straks het beste van zichzelf willen geven, onder wie Loth Delaere en haar drie kinderen. Wat mogen we straks van de musical verwachten?

Mathea schoot in 2009 uit de startblokken met ‘Veel geluk, professor’ en evolueerde naar een heuse musicalgroep. Twee jaar geleden schitterden de leden nog met een eigen interpretatie van ‘Doornroosje’. Nu hebben ze hun zinnen op die andere klassieker ‘Assepoester’ gezet.

“Naar goede gewoonte hielden we open audities”, zegt voorzitter Barbara Mattelin. “Waar we bij onze vorige productie nog 40 kandidaten hadden, waren er dat nu 70. Een mooie vaststelling en een teken dat het enthousiasme om bij ons aan de slag te willen gaan groot is. Door audities te organiseren, houden we alles ook fris en kunnen we telkens met een vernieuwde ploeg aan de slag. Zo krijgt ook iemand anders eens de kans te schitteren en dat kunnen zeker mensen met weinig ervaring zijn, die op die manier kunnen open bloeien. We gaan telkens voor een mix van ervaring en nieuw talent.”

“Dit keer hebben we gekozen voor het tijdloze sprookje van Assepoester, dat op unieke wijze tot leven wordt gebracht met meeslepende muziek, schitterende kostuums en adembenemende decors. Van het iconische glazen muiltje tot het betoverende bal, het zit vol magische momenten en hartverwarmende scènes.”

Debuterende regisseur

Om alles in goede banen te leiden kan Mathea rekenen op drie sterkhouders op cruciale posities. Dirigent Tom Hoornaert leidt alles muzikaal opnieuw in goede banen, voor de choreografie kan het team rekenen op de expertise van Evelyne Delameilleure en de regisseur van dienst is dit keer Lander Van Loocke. Die laatste mocht de vorige keer zelf nog op de planken staan. “Ik vertolkte in ‘Doornroosje’ de rol van koning”, zegt hij. “Dit keer leid ik alles achter de schermen in goede banen. Ik heb er net mijn regie-opleiding aan de academie voor Podiumkunsten op zitten en ben blij dat Mathea me de kans geeft om met deze musical mijn eerste grote productie te leiden. Ik wilde aanvankelijk meespelen, maar het bleek niet te combineren met een andere productie en toen kwam de suggestie om op de regisseursstoel te gaan zitten. Een uitdaging die ik graag aan ga.”

Lander heeft alvast een eigen visie. “Uiteraard raken we niet aan de essentie van het sprookje. Zo wilde ik er absoluut een echte koets bij en ik ben blij dat dit gelukt is. Maar ik leg ook bepaalde accenten die de musical toch een eigen gezicht geeft. Zo zal het klassieke sprookjes ook enkele moderne toetsen krijgen. Het stuk kent weinig mannelijke personages, maar hier en daar heb ik het geslacht veranderd zodat er wat meer diversiteit in zit. Ook humor vind ik heel belangrijk, dus er zullen geregeld grappige anekdotes in vervat zitten.”

Thuis oefenen

Evelyne is verantwoordelijk voor de choreografieën van de acteurs en kijkt uit naar de première. “Ik kijk nooit te veel naar de DVD, maar baseer me vooral op de muziek”, zegt ze. “Ik laat de acteurs ook veel ter plaatse proberen en werk van daaruit verder. Dit keer ben ik vooral trots op de grootse markt-scène, waarbij heel wat castleden tegelijk op het podium staan.”

Tussen de acteurs vinden we ook verschillende streekgenoten, zoals Stefaan Vandenbroucke. In het dagelijks leven is hij bouwkundig ingenieur, maar hij ontpopte zich doorheen de jaren ook tot een begenadigd tenor en musicalacteur Zo verdiende hij al zijn strepen in producties als ‘1302’ en ‘Ciske de Rat’. “Dit keer vertolk ik twee rollen: Claude, de vader van Assepoester, en Lode de Bode”, glimlacht hij. “Het is altijd fijn om in eigen streek nog eens op de planken te staan. Ook nu heb ik enkele rollen waar ik mijn creatieve ei in kwijt kan. Het is eens iets anders dan wat ik in het verleden heb gedaan.”

Ook bestuurslid Loth Delaere, ook voorzitter van MusicalKids, is terug van de partij, dit keer met haar drie kinderen Louise, Julie en Emiel Caris. “Het is fijn om deze uitdaging als gezin aan te gaan”, vertelt ze. “Dat betekent dat er thuis al eens in volle voorbereiding gezongen en gedanst wordt, maar dat maakt het extra leuk. We leven hier samen naar toe en het is natuurlijk fijn om samen te kunnen oefenen.”

‘Assepoester’ wordt in de Europahal in vier vertoningen opgevoerd op vrijdag 28 februari om 19.30 uur, zaterdag 1 maart om 14.30 en 20 uur en op zondag 2 maart om 15 uur. De voorstelling duurt 2,5 uur, er is een pauze voorzien. Tickets via www.mathea.be.