Vergeten helden in de spotlight gezet in Roeselare

Samen met een ploeg van medewerkers en vrijwilligers van diverse verenigingen voorziet Dirk Lievens van eind september tot halverwege december vijf interessante avonden met als thema ‘Helden, vergeten helden’.

“Het project is gedragen door de vroegere VTB Kultuurwerking Gezelle – vandaag Cultuursmakers Gezelle – in samenwerking met het Pools Memorandum, de Vrienden van Juul Plastiek en is ingediend als cultuurproject bij de Stad Roeselare”, vertelt Dirk Lievens enthousiast. “Om het materiaal te verzamelen werd beroep gedaan op diverse instanties en verenigingen en families.”

“Op zaterdag 24 september gaat het over de bevrijding van Roeselare door de Polen. Er zijn concrete plannen om in de bunker, tramstatie of andere erfgoedsites een Memoriaal voor Generaal Maczek uit te bouwen. Daarvoor is er een samenwerking tussen de Stad en de Poolse overheid en werd reeds de bunker in de Sint-Hubrechtstraat gehuurd. Wie er bij wil zijn in het kasteel van Rumbeke kan een plaatsje reserveren vialievens.dirk@telenet.be. De avonden zijn gratis, maar er zijn maximum 70 personen toegelaten.”

Gifgasverhaal

“De tramstatie heeft een unieke band met het gifgasverhaal. De Duitsers vervoerden met dit trammetje soldaten en gifgasgranaten richting Langemark. De eerste testen met deze gifgasgranaten gebruikt aan het front in Ieper, gebeurden in Polen. Eddy Lepez toont stukken uit de film met Martha Cnockaert die als spionne deze plannen ontdekte.”

“We laten kinderen van Poolse soldaten die in Roeselare bleven wonen, Poolse inwoners van Roeselare en familieleden van Simonne Brugghe aan het woord. Ook een bandopname van een interview van Emiel Ramoudt met Generaal Maczek zal worden beluisterd. Luc Glorieux, voorzitter klankbord groep toerisme en oud directeur busworld spreekt over de toeristische betekenis voor Roeselare van dit Poolse project in België.”

“De andere avonden gaan door op zaterdag 8 oktober, zaterdag 5 november en zaterdag 16 en zondag 17 december, telkens in zaal OCAR in Rumbeke op het Kerkplein. Er is parking op Den Hazelt in de Pastoor Slossestraat.”(RV)