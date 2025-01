Unieke samenwerking tussen Conservatorium Kortrijk en Conservatoire de Marquette-lez-Lille dankzij Interreg

Samen met het conservatorium van het Franse Marquette-lez-Lille organiseert het Kortrijkse conservatorium de komende anderhalf jaar verschillende activiteiten. Kennisdeling en ontmoeting staan daarbij centraal. Op 1 februari vindt het eerste concert plaats, waarin beloftevolle leerlingen van beide scholen samen optreden in het Franse Marquette.

Vorig jaar dienden Conservatorium Kortrijk en Conservatoire de Marquette-lez-Lille gezamenlijk een subsidieaanvraag in bij Interreg. Deze Europese instelling brengt regionale en lokale overheden samen om vernieuwende ideeën te delen en duurzame antwoorden voor gemeenschappelijke uitdagingen te vinden. Eind 2024 werd de aanvraag goedgekeurd, wat resulteerde in een subsidie van € 49.400 voor beide scholen. Het project kreeg de naam CMMCK, een afkorting van Conservatoire de Musique de Marquette-lez-Lille en Conservatorium Kortrijk.

Giovanny Saelens, schepen van deeltijds kunstonderwijs in Kortrijk, benadrukt het belang van deze samenwerking: “We leven in een regio met ongelofelijk veel talent en het zou jammer zijn om elk op ons eiland te blijven werken. Dit project biedt de kans om leerlingen en leerkrachten te laten proeven van een ander conservatorium en zo hun talenten op een andere manier in te zetten. Ik kijk alvast uit naar het concert in Marke, één van de vier concerten die uit deze samenwerking zullen voortvloeien. Maar nog meer met stip in de agenda noteer ik alvast het laatste weekend van juni, wat de kers op de taart wordt van dit schooljaar. Daarover binnenkort meer!”

Ook Erik Desimpelaere, directeur van Conservatorium Kortrijk, ziet veel mogelijkheden in het project: “Tijdens dit project ligt de focus op kennisdeling en ontmoeting. De scholen werken samen een programma uit waarbij getalenteerde jonge muzikanten kwalitatief ondersteund en uitgedaagd worden. Ook voor hun leerkrachten is dit een leerrijke ervaring. Onze leerkrachten kunnen in gesprek gaan met hun Franse collega’s over de uitdagingen die gepaard gaan met het lesgeven aan leerlingen voor wie een mooie toekomst in de muziek is weggelegd.”

Concerten

Het Interreg-project is achter de schermen al volop in ontwikkeling. Leerkrachten bereiden hun jonge talenten voor op een reeks klassieke concerten. Het eerste concert vindt plaats in Marquette op zaterdag 1 februari om 17 uur. Leerlingen van Conservatorium Kortrijk treden samen met hun Franse medestudenten op in Le Kiosk.

Later dit schooljaar volgen nog drie concerten:

Zaterdag 1 maart om 16 uur in Marquette

in Marquette Zondag 30 maart om 11 uur in Kapel ten Spiegele in Marke

in Kapel ten Spiegele in Marke Zaterdag 5 april om 17 uur in Marquette

In het eerste semester van volgend schooljaar staan nog twee concerten gepland in de Kortrijkse Concertstudio.

Alle concerten zijn open voor het grote publiek. De concerten in Marquette zijn gratis toegankelijk. Voor het concert in Marke kunnen tickets worden gereserveerd (€ 8 vvk en € 10 add) via Wijkteam Rodenburg, dat zich inzet voor een bloeiende buurt. Voor deze gelegenheid werkt de organisatie samen met Conservatorium Kortrijk.

Eigen album

Naast de klassieke afdelingen van beide scholen werken ook de jazz-pop-rock-leerlingen samen. Een reeks grensoverschrijdende workshops maakt deel uit van dit traject. Hierbij wordt rekening gehouden met de sterktes van beide scholen: Kortrijk heeft een opleiding elektronische muziek, terwijl Marquette beschikt over een geavanceerde infrastructuur en een opleiding in opnametechnieken. Het uiteindelijke doel is een gezamenlijk album. In Kortrijk werd al een eerste nummer opgenomen.