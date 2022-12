Uniek: vier broers in nieuwjaarsconcert Houtlands Harmonieorkest

Het nieuwjaarsconcert Una Historia Latina van het Houtlands Harmonieorkest staat op zaterdag 14 januari in het teken van de Latijns-Amerikaanse muziek. Als extra pigment krijgen de toehoorders een unicum voorgeschoteld, want voor het eerst in de geschiedenis van de roemrijke harmonie staan vier broers samen op het podium. Flor (21), Roel (20), Lars (18) en Ward (17) Boussier blazen er broederlijk op los.

Het optreden heeft plaats in het cultuurcentrum de Brouckere en de deuren gaan open om 19.30 uur. De toegangskaarten kosten 15 euro, een consumptie achteraf in zaal Club de B inbegrepen. Ze zijn te koop via de website Ticketwinkel. Kinderen onder de 12 jaar komen er gratis in.

Goede musiceren én prima studeren

Flor, Roel, Lars en Ward zijn de vier kinderen van Steven Boussier (56) en Erna Goossens (54) uit de Aardenhuttestraat op de wijk Driekoningen. Ook Steven en Erna hebben muzikaal bloed door de aderen stromen. Beiden zingen in het koor-met-orkest Zanglust in Tielt, met Bart Snauwaert als dirigent. Laatstgenoemde is overigens de oom van de vier genoemde broers, die allen uitstekend musiceren en tegelijkertijd prima studenten zijn.

Flor, de ‘oudste’, is de enige houtblazer van de vier. Hij speelt klarinet en neemt geregeld met succes aan wedstrijden deel. Hij werd al tweede in de hoogste afdeling op Vlaams niveau en derde op nationaal niveau. Hij studeert fysica en sterrenkunde aan de Gentse universiteit.

“Zelden heb ik zo graag gerepeteerd als voor dit concert”

Zijn drie broers zijn koperblazers. Roel blaast op de trompet. Ook hij studeert aan de UGent: burgerlijk ingenieur computerwetenschappen. Lars, gestart met het eerste jaar burgerlijk ingenieur aan dezelfde unief, speelt hoorn. De jongste, Ward, volgt het zesde jaar Grieks-wiskunde aan het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut (college) en weet nog niet wat hij na dit schooljaar gaat studeren. Het zou net zo goed een muziekrichting kunnen zijn. Hij speelt trombone.

Thuis gaat het er weleens luidruchtig aan toe

“We volgen nog alle vier les aan de Kunstacademie in Torhout”, aldus Flor. “Roel, Lars en ik zijn ook lid van het GUHO, het Gents Universitair Harmonie Orkest. Roel is er zelfs bestuurslid van. Hij heeft tevens zitting in het jeugdbestuur van de Torhoutse harmonie. Zonder muziek zouden we niet kunnen. Als we alle vier thuis zijn en repeteren, dan kan het er in huis weleens luidruchtig aan toe gaan. Zonder ruzie te maken. We zijn lieve broers.” (lacht)

Ward heeft pas in oktober de overstap van het Houtlands Jeugdensemble naar het ‘grote’ orkest gemaakt. “Daar ben ik blij om”, zegt hij. “Maar, net als mijn broers, blijf ik ook nog bij de jeugd spelen.”

Zalige muziek om te spelen

Lars vindt de combinatie van studeren en musiceren prettig. “Muziek maken is een ideale uitlaatklep om de boeken even achter je te laten”, vindt hij. “Professioneel met muziek bezig zijn, overweeg ik niet. Sowieso eerst een ander diploma behalen!”

Het Houtlands Harmonieorkest stoomt zich in amper twee maanden tijd klaar voor het nieuwjaarsconcert. “Zonder een klassedirigent als Nico Logghe zou dat niet lukken”, aldus Roel. “Hij leidt het orkest uitstekend. De Latijns-Amerikaanse muziek die we brengen, vind ik zalig om te spelen. Zelden heb ik zo graag gerepeteerd als voor dit concert. Het is lichte muziek om naar te luisteren, maar het zijn niet altijd gemakkelijke composities om uit te voeren. Die zuiderse klanken maken een mens vrolijk. Je kikkert er echt van op. Het is een absolute aanrader om tickets te kopen!”