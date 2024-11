Uitreiking Cultuurprijs ‘Bronzen Stekker’ op 26 januari: “Nomineer jouw kandidaat”

Elk jaar reikt de cultuurraad de cultuurprijs ‘De Bronzen Stekker’ uit en voor het tweede jaar op rij mag elke inwoner van Koekelare, vanaf 16 jaar, zijn of haar kandidaat voordragen voor deze prestigieuze prijs.

De prijs wordt toegekend aan een persoon, organisatie of vereniging die in 2024 een bijzondere culturele prestatie heeft geleverd. “Vanaf 15 november kan je jouw kandidaat voordragen via het daartoe voorziene formulier op de website van de gemeente Koekelare. Ik doe hierbij een warme oproep aan iedereen om een nominatie in te dienen. Bij de voordracht is het verplicht om een motivatie toe te voegen waarom jouw kandidaat de cultuurtrofee De Bronzen Stekker verdient. De voordrachten kunnen ingediend worden tot en met 15 december”, vertelt Elise De Gend, voorzitter van de cultuurraad.

Feestelijke uitreiking

Elise legt verder uit: “De binnengekomen voordrachten worden beoordeeld op hun ontvankelijkheid waarna de jury via geheime stemming de winnaar zal verkiezen. De jury bestaat uit de leden van de cultuurraad, voorzitters van de andere adviesraden, leden van de pers en de schepen van Cultuur.

Vorig jaar won Paul Cobbaert het felbegeerde kunstwerk voor zijn opmerkelijke boek ‘Wild Land,’ waarin hij de terugkeer van wildlife in België uitgebreid bespreekt en documenteert.”

De winnaar van de Cultuurprijs 2024 wordt op zondag 26 januari 2025 bekendgemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in cc De Balluchon, samen met de winnaars van de fotowedstrijd, de verdienstelijke leden van de verenigingen en de nieuwe Krak van Koekelare. De laureaat ontvangt een kunstwerk van kunstenaar Jeffrie Devriese, die een bietenstekker in zijn ontwerp heeft verwerkt.

Het volledige reglement en het voordrachtformulier zijn vanaf 15 november te vinden op www.koekelare.be/cultuurprijs-2024.