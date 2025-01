Uitgever Johan Vergote blaast 15 kaarsjes uit met Bibliodroom: “Ik heb echt een sexy beroep”

Zeggen dat Johan Vergote ‘iets’ met woorden en mooie zinsconstructies heeft, is een understatement. Het vroegere gezicht van Standaard Boekhandel in Roeselare en nu zaakvoerder van uitgeverij Bibliodroom in Meulebeke ademt gewoon taal. “Dat heb ik van jongs af”, zegt de man die zelfs de autohandleiding leest als hij op iemand wacht in de wagen.

De onthaalmedewerkers van Roularta begeleiden uitgever Johan Vergote noblesse oblige naar de ontvangstruimte Peegie waar boeken en magazines de bovenhand voeren. Johan voelt er zich thuis, want het is niet de eerste keer dat de Meulebekenaar er komt. “Ik heb met Roularta enkele projecten gedaan en ken deze vergaderruimte dan ook goed”, begint Johan. “Taal en schrijven hebben inderdaad het grootste deel van mijn leven bepaald. Als scholier deed ik al mee aan opstelwedstrijden waarvan ik er ook twee heb gewonnen en ik heb eveneens als laureaat op het podium gestaan van een ‘ABN-avond’ in Meulebeke.”

Logisch vervolg

“Ik heb menswetenschappen gestudeerd in Oostakker en dat projectonderwijs was mij op het lijf geschreven. Ik heb er onder meer les gekregen van Siegfried Bracke en op woensdagnamiddag mochten we de bus naar Gent nemen om er opzoekingswerk te doen in de bibliotheek. De Vlaamse Filmpjes, de avonturen van de Rode Ridder in boekvorm, De Witte, Pallieter, ik heb ze allemaal verslonden. Toen ik mijn legerdienst vervulde in Duitsland heb ik ook heel veel gelezen. Dat hield me een beetje weg uit de kantine (lacht).”

“Na het middelbaar heb ik de lerarenopleiding gevolgd in Tielt, heb ook twee jaar voor de klas gestaan maar ontdekte snel dat ik andere uitdagingen wilde. In het begin van de jaren 90 ben ik zelfstandig uitbater van twee Standaard Boekhandel-winkels geworden en dat ben ik gebleven tot 2014. Dan was ik al een vijftal jaar gestart met mijn uitgeverij Bibliodroom.”

“Bibliodroom was een logisch vervolg op de Standaard Boekhandel: zelf boeken uitgeven, meedenken met auteurs, meewerken aan het project tot er een mooi, afgewerkt eindproduct te koop wordt aangeboden. Hiermee is een droom uitgekomen. Ondertussen mag Bibliodroom al vijftien kaarsjes uitblazen en hebben we 120 projecten afgewerkt. In januari ben ik ook tien jaar gestopt met Standaard Boekhandel.”

“Wat maakt Bibliodroom speciaal? Er zijn vandaag een viertal grote uitgeversgroepen actief en die vissen allemaal in dezelfde vijver. Ze geven boeken uit in functie van algemene interesses, ze focussen op sensatie, op mediafiguren of op bekende mensen. Bij Bibliodroom denken we lang na over de inhoud van een project en wat er mee kan gedaan worden om een mooi en interessant boek te maken. En ik acht me gelukkig dat er veel aanbod is van gedreven auteurs en spijtig genoeg moet ik veel schrijvers teleurstellen voor deze of gene reden.”

De elda-regel

“Ik ben blij dat ik een ‘eenmansuitgever’ ben. Ik ga lang en uitgebreid in dialoog met de auteur of de opdrachtgever en ben pas tevreden als we een kwalitatief hoogstaand werk kunnen afleveren. Ik krijg heel veel creatieve vrijheid, maar mijn auteurs blijven nog altijd hun werk herkennen. En ja, er moeten soms compromissen gesloten worden maar inboeten op kwaliteit doe ik nooit. Er zijn nu eenmaal procedures die gevolgd moeten worden bij een boek uitgeven. Zo weten weinig mensen dat bij een boek de ‘elda-regel’ wordt gehanteerd. In tegenstelling tot een krant komen de leestekens bij een boek altijd binnen de aanhalingtekens wanneer de directe rede wordt gebruikt.”

“Een boek haalt soms tot 27 versies vooraleer het groen licht krijgt van mij”

“Een mooi geconstrueerde zin kan mij evenveel voldoening geven als een goede sigaar of een lekker glas wijn. Taal is een ontzettend sterk medium, maar soms ook beperkend. Er bestaan veel woorden voor heel veel emoties, maar het is vaak moeilijk om het beste woord naar boven te halen. Een boek haalt soms tot 27 versies vooraleer het groen licht krijgt van mij. Dat kan gaan over een aanpassing van zinnen, bladspiegel, foto’s of zelfs een enkel woord. Dat maakt onderdeel uit van mijn eigenheid, van mijn anders zijn, van mijn passie, ja, noem het gerust mijn ‘zot zijn’. In een grote uitgeverij zou ik daar geen ruimte en tijd voor krijgen en ik ben zeer gelukkig dat ik daar geen rekening moet mee houden. Dat maakt het voor mij niet altijd gemakkelijk maar wel uiterst boeiend.”

Trage schrijver

“Boeken uitgeven maakt natuurlijk deel uit van een bedreigde sector, daar moeten we niet flauw over doen. Het digitale neemt een flink stuk van het leespatroon over. De klemtoon ligt meer en meer op korte leesblokjes en het visuele wordt steeds belangrijker. Maar toch noem ik mijn beroep echt sexy (lacht). Naast mooie verhalen kunnen wij uitpakken met sprekende quotes, een wervende cover, prachtige foto’s, een leuke typografie én we hebben de mogelijkheid om het boek op een mooie manier in de markt te zetten. Mijn missie is geslaagd als ik mensen die nooit tot een boek komen alsnog een boek kan laten lezen.”

“Of ik zelf veel boeken schrijf? Neen, ik ben eerder een korte afstand loper én een trage schrijver. Ik heb een aantal boeken als copywriter afgewerkt en enkele boeken geschreven, maar zelf schrijven is niet mijn eerste missie. Bibliodroom verder laten sprankelen en laten verrassen is dat wel en ik hoop om dat nog vele jaren te kunnen doen.”