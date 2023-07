Uit Waregem afkomstige Eva wint internationale illustratiewedstrijd

De illustrator Eva Neirynck uit Waregem heeft onlangs een prestigieuze wedstrijd voor prentenboeken gewonnen. Haar werk zal in december en januari in een Nederlandse galerij te zien zijn.

Niet alleen de Belgian Cats mochten eind juni aan het feest, ook voor Eva Neirynck was dat het geval. Op 26 juni kreeg Eva, die uit Waregem afkomstig is maar al enkele jaren in Gentbrugge woont, te horen dat ze Picture This! gewonnen heeft. Dat is een internationale wedstrijd voor prentenboekillustraties met talentvolle tekenaars uit verschillende landen. De competitie biedt opkomende kunstenaars een platform om hun werk te tonen en hun carrière een boost te geven.

Tweede Belgische winnares ooit

Behalve Eva werden er nog twee Nederlandse winnaars aangeduid. Ze is pas de tweede Belgische winnares ooit. De jury was naar eigen zeggen onder de indruk van Eva’s werk: drie afzonderlijke tekeningen en een bijhorende verhaallijn. “Heel kort samengevat gaat het over een onafscheidelijk duo: de kleurrijke en vrolijke Ino en zijn zwart gevederde vriend Vogel. Het verhaal gaat over een kind met een rugzakje dat zijn verborgen angsten leert doorprikken”, vertelt ze.

Eva Neirynck studeerde Interieurvormgeving aan het KASK in Gent en is al bijna acht jaar aan de slag als illustrator. “Al mijn hele leven ben ik aan het tekenen, maar het heeft even geduurd voor mijn frank is gevallen dat je hier je werk kan van maken”, zegt Eva, die ook les geeft aan de Waregemse Kunstacademie. “Ik ben dus echt in de wolken met deze prijs. Een droom komt uit. Ik denk dat vele illustratoren dit ook weten, het is knokken in het wereldje.”

Kinderboek

Of haar bekroonde werk tot een eigen boek zal leiden, is nog niet helemaal zeker. “Ik zou alleszins graag een kinderboek maken. In het verleden heb ik al covers getekend, maar een kinderboek lijkt mij supertof.”

Het staat wel vast dat het werk van Eva en de twee andere winnaars van december tot januari te bewonderen is in KunZt, een galerij in het Nederlandse Zwijndrecht. (PNW)