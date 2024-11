Tweede expositie Het Kunstuur in Roeselare verlengd tot maart: “Hebben nog heel wat plannen in de toekomst met expo”

Het Kunstuur in de ontwijde Sint-Amandskerk zou normaal een tiental dagen geleden de deuren van de tweede expositie hebben gesloten. Maar deze expositie wordt verlengd tot begin maart. Joost Bourlon legt uit waarom, blikt ook even terug en kijkt al vooruit op Het Kunstuur.

Toen Het Kunstuur op 21 maart 2023 de derde vestiging, na Mechelen en Hasselt, opende in Roeselare met een eerste expositie was het enthousiasme bij de initiatiefnemers Joost en Hans Bourlon én bij de bezoekers zeer groot. De tweede expositie startte op 1 april 2024 en zou normaal tot 3 november lopen. De broers Bourlon beslisten nu om de expositie te verlengen tot 9 maart 2025.

“Net als in Hasselt verlengen we de expositie ook in Roeselare”, vertelt Joost Bourlon. “Een nieuwe tentoonstelling op het getouw zetten, kost veel geld en we hebben de idee dat we nog veel meer bezoekers kunnen bereiken. Voor een expositie zijn de zomermaanden niet de beste maanden van het jaar en daarom willen we wachten tot na de wintermaanden om de expositie af te sluiten. In Roeselare doet men heel veel moeite om in de zomermaanden mensen naar de stad te krijgen, maar Roeselare is geen typische toeristische bestemming.”

Terug naar de senaat

“Ook in Hasselt verlengen we de expositie tot 9 maart. Daar hebben we drie werken vervangen omdat die werken al beloofd waren aan andere tentoonstellingen waarvan zelfs een in het buitenland. Ook in Roeselare moeten we een werk vervangen. De blinde papeter uit 1928 van Gustave Van de Woestyne is terug naar de Belgische Senaat. Nieuwe bezoekers zullen dus de uitleg door dichteres Delphine Lecompte niet meer horen. In de plaats komt ‘De blinde en de lente’ uit 1924 van Edgard Tytgat. Bart Van Peer, een blinde medewerker van het koninklijk museum voor schone kunsten in Antwerpen brengt het verhaal.”

“We drukken hiervoor uiteraard geen nieuwe catalogus als er nog voldoende zijn. We stoppen gewoon een blaadje bij met het nieuwe werk en het bijhorende verhaal. Het verhaal en de bijhorende opnames van ‘De blinde en de lente’ vormden ook geen probleem. We hebben dit werk al in Mechelen getoond. We moesten enkel dit werk en verhaal inpassen en synchroniseren in de programmatie van Roeselare.”

“Wanneer de derde expositie van start gaat in Roeselare hebben we nog niet bepaald. Er komen zeker een derde, vierde, vijfde expositie en wellicht zelfs meer. We hebben een concessie in Roeselare tot 2028, dus we hebben nog veel tijd om enkele exposities te plannen. In Mechelen hebben we zelfs de concessie verlengd met zes jaar tot 2030. Daar zullen we ook uitpakken met een expositie ‘The best of …’ van vijf jaar Het Kunstuur.”

Opportuniteiten

“De aanvoer van topwerken is er zeker nog. We overkoepelen een periode van 100 jaar en behandelen daarin veel stromingen en thema’s. In onze database zitten er meer dan 6.000 werken uit de periode tussen 1850 en 1950. We hebben zelf zo’n 400 verhalen in stock en iedere dag melden zich privé-eigenaars met de vraag om een werk te bekijken dat misschien voor Het Kunstuur in aanmerking kan komen. Voor een kunsteigenaar zijn twee zaken heel belangrijk: is het werk dat hij bezit ‘echt’ en heeft het ooit een expositie gehaald. Na vijf jaar Het Kunstuur hebben we bewezen dat we professioneel bezig zijn en genieten we het vertrouwen van onze partners en van privé-eigenaars. Bovendien gaan het museum van Doornik en het museum van Brussel een tijdje dicht en daar dienen zich ook opportuniteiten aan. Onze grootste en voornaamste bezigheid blijft om een zeer hoog niveau aan te houden en daar slagen we wel in.”

“In West-Vlaanderen zijn er heel veel privé-eigenaars met echte topwerken. Natuurlijk mogen ze zich melden; wij gaan dan in alle discretie ter plaatse en bespreken met de eigenaar of dat werk past in Het Kunstuur. Enkele weken geleden vroegen hier zelfs bezoekers aan de balie of we interesse hadden om enkele werken van Floris Jespers op te nemen in een volgende expositie.”

“Voor de derde expositie in Roeselare hebben we ook al een lokale piste. We hebben het dan over een werk dat met de familie Rodenbach te maken heeft. Maar het is nog een beetje pril om daar meer over te vertellen.”

Vier locaties

“Roeselare is een zeer geschikte locatie voor Het Kunstuur. Er komen gemiddeld 64 bezoekers per dag en dat is hetzelfde als in Hasselt. In Mechelen noteren we 180 bezoekers per dag en dat is de locatie met meest bezoekers. We hebben ook een onderzoek gedaan naar het aantal inwoners op een uur rijden van onze locaties en in Roeselare is de penetratiegraad het grootst: het aantal bezoekers per aantal inwoners scoort hier het best. Bovendien merken wij dat de tevredenheidsfactor in Roeselare ontzettend hoog is. We horen vaak van bezoekers dat ze zeer blij zijn dat ze dergelijke expositie in Roeselare mogen meemaken.”

“Voorlopig denken Hans en ik niet dat er een locatie bijkomt, toch niet in Vlaanderen. We hebben al eens de vraag gekregen uit Nederland maar wij zijn niet echt vragende partij. Eigenlijk hebben we al vier locaties. Naast Mechelen, Hasselt en Roeselare hebben we ook ons kunstcafé in Mechelen. Die vier locaties kan ik nog net aan want Het Kunstuur blijft uiteindelijk een uit de hand gelopen hobby. Hans bekommert zich meer om de creatieve kant van de zaak terwijl ik mij dan hoofdzakelijk over het operationele bekommer.”

“Welke werken ik graag ooit in Het Kunstuur zou willen tonen? Dan denk ik aan ‘De intrige’ van James Ensor, een schilderij dat nu in Antwerpen te zien is. Luc Tuymans heeft ooit verteld dat het door dat schilderij is dat hij zelf is beginnen schilderen. En mijn absolute favoriet is ‘De bietenoogst’ van Emile Claus. Maar dat wordt zeer moelijk om niet te zeggen onmogelijk. Dat schilderij hangt in het Museum van Deinze en de Leiestreek en ik denk dat het daar niet meer zal uitkomen.”