Track The Movie vertelt het verhaal van Krottegem: “Het is de kleurrijkste wijk van de stad”

Op woensdag 20 december gaat Track The Movie in première in de Spil. Deze kortfilm vertelt het verhaal van oude en nieuwe bewoners van Krottegem. Rode draad van de film is ‘eten’ want rond de tafel komen de meeste verhalen tot leven.

In Krottegem wonen er veel nieuwkomers. In samenwerking met de Batterie, een vzw die participatieve kunstprojecten op poten zet, werd eerder dit jaar een maquette gemaakt die vluchtverhalen van Krottegemnaren in kaart bracht. Dit najaar kreeg het project een vervolg. Onder begeleiding van filmkunstenaar Pieter Jonckheere verwerkten de buurtbewoners zelf hun verhalen tot een kortfilm.

“In Krottegem verwijzen heel wat straatnamen naar vroegere vluchtverhalen zoals de Lierstraat en de Herentalslaan”, steekt schepen Michèle Hostekint van wal. “Heel wat mensen moesten tijdens WOI of WOII vluchten en kwamen in Roeselare terecht. Maar migratie is van alle tijden. De Batterie trok dit voorjaar de straten van Krottegem in en maakte samen met 25 buurtbewoners een interactieve maquette die hun vluchtverhalen in kaart bracht. Het resultaat is een mooi beeld hoe divers Krottegem is.”

Zelf een film maken

“In september ging het tweede deel van TRACK van start”, gaat Eline Van Herrenweghen van de Batterie verder. “Onder leiding van filmkunstenaar Pieter Jonckheere ging een filmploeg met inwoners van Krottegem aan de slag. Eerst leerden de deelnemers de kneepjes van het filmvak, vervolgens gingen ze op pad met de camera en brachten ze Krottegem in beeld.”

“Verhalen van nieuwe en oude bewoners worden verweven tegen de achtergrond van de levendige wijk. De rode draad in de film is ‘eten’, want dat brengt mensen altijd samen, met verschillende geuren, kleuren en smaken.”

Ann Pype was een van de mensen die met een camera door Krottegem trok. “Ik heb geen enkele filmervaring maar ik ben aangenaam verrast hoe filmkunstenaar Pieter Jonckheere mijn beelden kon verwerken in het geheel.”

Première

De film wordt voor het eerst voorgesteld op woensdag 20 december om 19 uur in De Spil. Na de film is er ruimte om na te praten en te proeven van internationaal geïnspireerde hapjes. Ook de interactieve maquette zal er te bezichtigen zijn. De voorstelling is gratis. Reserveren kan via eline@debatterie.be.