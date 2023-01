Tijdelijke expo in Eperon d’Or over veloschoenen van Camiel Thomas

In Eperon d’Or in Izegem start een tijdelijke tentoonstelling over Camiel Thomas. “Aan de hand van het bijzonder omvangrijk bedrijfsarchief dat bewaard bleef en onderzocht werd, vertelt de expo het verhaal van 85 jaar veloschoenmakerij”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe.

In 1922 start Roeselarenaar Camiel Thomas na zijn opleiding tot schoenmaker een eigen zaak. Het is de start van een bloeiende familieonderneming die tot het overlijden van dochter Agnes Thomas in 2007 naam en faam maakt. De veloschoenen, wielerpetjes en musettes van Racing Shoes Camiel Thomas vonden in zowel binnen- als buitenland aardig hun weg.

Voor de kinderen

“Met de expo is ook een speels parcours voor kinderen uitgewerkt”, verduidelijkt KOERS-publiekswerker Silla Callewaert. Verkoop je even vlot schoenen als Camiel of dochters Agnes, Gabriella en Marie-Madeleine? En ben je even handig in het maken van schoenen zoals zoon (en ook schoenmaker) Pierre? Misschien heb je wel eerder een neus voor zaken doen? “Kinderen kunnen op een speelse manier de schoenmaker in zichzelf ontdekken tijdens de zoektocht die in het thema van de tijdelijke expo ‘De wielerwereld aan je voeten’ staat”, aldus Silla Callewaert.

Samenwerking

De expo werd ontwikkeld door KOERS – Museum van de Wielersport uit Roeselare en is tot eind juni te bezoeken op de derde verdieping van museum Eperon d’Or. Stad Izegem is op 25 juni 2023 gastheer voor het BK wielrennen en zet het hele jaar extra in op fietstoerisme. Ook de expo ‘De wielerwereld aan je voeten’ kadert in dat geheel. Het gelijknamige boek, van de hand van KOERS-medewerker Dries De Zaeytijd, is voor 25 euro te koop in de museumshop.