Zwevegems Teater brengt ‘De Kleine Kapper’ op de planken: “Welke keuzes maken we?”

Het Zwevegems Teater is vrijdag het nieuwe speelseizoen gestart met De Kleine Kapper van Jean-Philippe Daguerre in een vertaling van Jef Depaepe. Het stuk speelt zich af net na de bevrijding in Frankrijk. “De toeschouwer wordt er emotioneel sterk bij betrokken.”

Het stuk speelt zich af in 1944. “Chartres is net bevrijd van de Duitse bezetting. In de familie Giraud wordt het kappersvak doorgegeven van vader op zoon. En omdat zijn vader tijdens de oorlog in een werkkamp is omgekomen, moest Pierre het kapsalon van zijn vader overnemen. Zijn moeder Marie, heldin van het Franse verzet, kapt de vrouwen. Sommigen onder hen stuurt ze door naar haar zoon voor een wel heel bijzondere activiteit. Eén van hen is Lise …”, licht Jef een tipje van de sluier.

De auteur werd geïnspireerd om dit stuk te schrijven toen hij La Tondue de Chartres ontdekte, de beroemde foto van fotograaf Capa. Toen bedacht hij het romantische verhaal van de kleine kapper die deze vrouw tegen zijn wil moest scheren, terwijl hij tegelijkertijd een poëtische invalshoek zocht bij dit vreselijke verhaal, dat vaak vergezeld wordt van een glimlach en zelfs een schaterlach.

Leugen en waarheid

“Het stuk gaat over moraliteit, leugens en waarheid, en vooral over de keuzes die we wel of niet moeten maken. De toeschouwer wordt er emotioneel sterk bij betrokken”, vertelt Jef.

Regisseur Jef Depaepe beschikt over Sibe Courtens, Pieter Hellin, Bart Opsomer, Caroline Taeckens en Simon Vancraeynest om het verhaal op het podium te brengen.

Er zijn nog opvoeringen van De Kleine Kapper op vrijdag 22, zaterdag 23, dinsdag 26, woensdag 27 en vrijdag 29 november, telkens om 20 uur in het theatercentrum.

Een plaatsje reserveren is aangewezen en kan via de website www.zwevegemsteater.be. Telefonisch kan er gereserveerd worden bij Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert op 0471 17 77 15 en dit alle werkdagen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur. Niet op zaterdag en zondag. Een ticket kost 12 euro.