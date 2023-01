Zorgpersoneel voor prikje naar tragikomedie De Vondeling

Met op zaterdagavond 21 januari de première speelt toneelkring De Vondeling viermaal de tragikomedie ‘De Reünie’ in een regie van Guy Brewee. Het zorgpersoneel van het AZ Delta en het wzc Sint-Augustinus in Torhout mag uit erkentelijkheid voor de inzet tijdens de coronacrisis tegen halve prijs de woensdagvoorstelling bijwonen. Voor een prikje dus.

De opvoeringen hebben plaats op zaterdag 21, woensdag 25, vrijdag 27 en zaterdag 28 januari, telkens om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere. De toegangskaarten kosten 10 euro en zijn online te koop via www.ticketwinkel.be. De plaatsen zijn genummerd. Op woensdag komt het zorgpersoneel er voor 5 euro in.

De maskers vallen af

Het stuk, geschreven door Yves Caspar, wordt vertolkt door Evelien Dedrie, Cathy Legley, Martine Werbrouck, Marcha Eggermont, Heidi Desimpelaere, Jean-Michel Derous, Frank Arnou en Jaklien Dumarey. De productieleiding is in handen van Tine Hansebout, bijgestaan door Liliane Jonckheere.

“Na twee jaar van coronamiserie, quarantaines en plexiglascontacten klinkt het als muziek in de oren dat we weer voor een publiek toneel mogen spelen”, aldus Chris Dewulf, pr-verantwoordelijke van De Vondeling. “Het stuk draait rond het Immaculata Instituut, dat een feestelijke reünie organiseert naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van de school. Josiane nodigt een aantal ex-klasgenoten uit voor een drink bij haar thuis, om van daaruit samen naar de reünie te gaan. Het is een blij weerzien, al hangt er toch wat spanning in de lucht.”

“Het draait om een absurde en groteske reünie”

“Door een onverwacht technisch probleem raken de dames niet op school. Ze zijn daardoor verplicht de avond samen door te brengen en hun eigen kleine reünie te organiseren. De gevolgen zijn niet te overzien. Naast de vele grappen en de leuke, bitsige en felle dialogen overheerst er ook een andere toon. De personages kijken met een gemengd gevoel terug op hun leven en dat zorgt ervoor dat ze zich uiten als mensen van vlees en bloed, als personages met diepgang.”

“Toch neemt de dramatiek nooit de bovenhand in het toneelstuk. Het is een absurde en groteske reünie, waarin alle remmen losgaan en de uiterlijke schijn niet langer opgehouden wordt. De maskers vallen af en dit evenredig met de drankinname…”

Schrijven aan ‘Thuis’

Auteur Yves Caspar studeerde in 1989 af als leraar Nederlands en volgde in 2005 een acteeropleiding. In 2003 schreef hij zijn eerste toneelstuk Sonja en in 2006 richtte hij samen met acteur Gunter Reniers hun eigen gezelschap op: Compagnie Lowie met als vaste locatie Theater De Roxy in Sint-Truiden. Yves zet niet enkel toneelstukken op papier. Sinds 2019 schrijft hij ook mee aan de populaire tv-serie Thuis.