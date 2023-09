Na weken van decoropbouw en repetities is het zover. In de periode van zondag 10 september tot en met zaterdag 7 oktober wordt op en om de slotgracht van het Kasteel Wijnendale een 20-tal keer de musical Marie-Antoinette opgevoerd. Waarbij alles perfect in de plooi moet vallen, ook… de kostumering.

Die kostumering is effenaf prachtig. Ze is het werk van zeven vrouwen, die sinds april hard aan het werk zijn met stof, naald, draad en naaimachines. Op vrijwillige basis. Het organiserende Historalia mag hen erkentelijk zijn, want zonder naaisters geen musical!

De zeven naarstige werkers zijn Tine Hansebout (Torhout), Angèle Derycke (Deerlijk), Tiene Lemmens (Gentbrugge), Christine Desmet (Lichtervelde), Georgine van de Vijver (Torhout), Roos Coppens (Ruddervoorde) en Ann Michiels (Brugge). Ze worden bijgestaan en geadviseerd door drie professionelen: Saar Swinters uit Gent, Quinten Dewilde uit Moerzeke en Elvira Van Bavinckhove uit Tessenderlo. Elke maandag zijn ze in de voormalige portierswoning van het Wijnendaalse kasteel aan de slag geweest. Daar werd met veel passie geknipt, gespeld, genaaid en gestikt.

Bijna 600 kostuums

“Vaak namen we nog kostuums mee naar huis om eraan voort te werken”, zegt Tine Hansebout, die in de Kortemarkstraat woont. “Geen van ons keek op een uur. We hebben alle kleren gemaakt voor de kinderen van het hof en voor de tien dansende poppetjes. Plus 80 mutsjes, de zogenoemde charlotjes, en voorts zo’n 120 sjaals in diverse vormen en kleuren. Ook hebben we de in totaal bijna 600 kostuums gestreken en er naametiketjes in genaaid. Dat laatste deden we tevens in de kousen, de hoeden en de sjaals, een heel karwei. Na het passen van de kostuums hebben we de retouches voor onze rekening genomen: inkorten, verlengen, versmallen, enzovoort. We maakten tevens schortjes en strikjes. De frulletjes, kanten boorden, parels en hoepels hebben voor ons geen geheimen meer (lacht). In de portierswoning hangen nu bijna 600 kostuums speelklaar.”

Tijdens de opvoeringen zullen de zeven dames de acteurs helpen bij de vele kledingwissels. Werk dat een chapeau verdient.