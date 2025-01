Zondag start ticketverkoop Voor Outer en Heerd: Voor het eerst een combiticket met ’t Potje Paté

Het team van toneelvereniging ‘Voor Outer en Heerd’ repeteert volop voor de nieuwe voorstelling die op zaterdag 15 februari in première gaat. Zondag wordt de ticketverkoop opengesteld en wie er zeker bij wil zijn of mooie plaatsen wil, kan op die dag maar beter al bestellen. Vorig jaar was het stuk immers in één dag uitverkocht!

Het stuk ‘Wijlen Baron Zizi Sans Balsack’ wordt geregisseerd door Philippe De Clercq en is een echte komedie. Baron Zizi (Kristof Houthoofdt) heeft het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild. Barones Foefoe (Mieke Geerardyn) maalt er niet om. Trutangel (Sandra Devinck) en haar echtgenoot JPCA (Kurt De Ruyter) voeren intussen een stukje melodramatisch theater op. Nicht Colette (Sophie Luyssen) komt samen met ene madame Jojo (Fleur Fagoo) – waar de baron indertijd blijkbaar een amoureus moment mee had – af op de geur van het geld. Kardinaal Godefroid, de geestelijke huisvriend (Marc Vileyn) wil ook zijn graantje meepikken. Butler Theophiel (Lieven Luyssen) doet zijn uiterste best om het kaf van het koren te scheiden en samen met de notaris duikt een vreemdsoortig testament op. Dienstmeid Serpentine (Izabela Prazak) weet meer, veel meer. Robbe De Ruyter tot slot, vertolkt de rol van tuinman Boulette.

driegangenmenu

“De ticketverkoop start zondag 19 januari om 9 uur”, vertelt voorzitter Karel Pannecoucke. “Er zijn twee mogelijkheden: men kan naar de site van ‘Voor Outer en Heerd’ gaan, je plaats(en) uitkiezen en vervolgens digitaal betalen. Ofwel kom je tussen 9 en 12 uur naar gemeenschapszaal De Kwelle in de Sint-Rijkersstraat. Daar kan cash of digitaal betaald worden. Tussen zaterdag 15 februari en zondag 2 maart zijn er zeven opvoeringen. Op vier van de zeven speeldagen lanceren we iets nieuws: een combiticket in samenwerking met ‘t Potje Paté in Alveringem. Voor de prijs van 50 euro heb je een driegangenmenu in het eethuis, een toegangsticket voor de voorstelling en 1 consumptie tijdens de pauze. Vorig jaar was het stuk al na één dag zo goed als uitverkocht. Wie zeker wil komen kijken, mag dus niet talmen.” (AB)