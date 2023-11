Were Di brengt toneelstuk ‘Bloopers’ in Oostkamp

Op vrijdag 1 december starten de voorstellingen van het toneelstuk ‘Bloopers’ gebracht door de toneelkring Were Di uit Oostkamp. ‘Bloopers’ is een ontspannende, maar knotsgekke komedie van Ann Van der Elst in regie van Jean Desmaele.

Martha, moeder van drie kinderen, getrouwd met André, voelt zich niet al te best. Een hobby zou haar kunnen opbeuren. Ook Louise, haar buurvrouw, voelt zich niet helemaal in haar nopjes. Samen gaan ze op zoek naar wat ze kunnen doen om te ontstressen. Maar eens ze een hobby hebben, loopt dat niet van een leien dakje.

Ondertussen blijkt dat haar ijverige dochter Karen met een geheim rondloopt. Of is het haar zus Els die iets te verbergen heeft? In ieder geval zorgt het voor veel onrust bij Koen, de vriend van Karen. En kan Claire, de beste vriendin van Martha, zwijgen als ze er lucht van krijgt?

12 ervaren acteurs

“We brengen dit stuk met een bende van 12 ervaren en bekende acteurs en actrices bij Were Di. Een toffe groep waarvan de meesten elkaar door en door kennen. Dat zorgde alvast voor een goede cohesie tijdens repetities waarbij we elkaar gemakkelijk aanvoelen. De ideale formule voor nog meer hilariteit tijdens en naast het repeteren. We zijn bij Were Di blij dat de spelers, jong en oud, telkens de weg terugvinden naar ons toneelkot”, weet Jonas Anraed te vertellen. De acteurs voor Bloopers zijn: Marleen Schoonooghe, Guido Lambert, Justine Vandewiele, Louise Slabbinck, Tom De Ketelaere, Franky Feli De Jonghe, Sofie Devriendt, Filip Wybo, Nele Dejonghe, Koen Vande Caveye, Jonas Anraed en Evi Brutin. (GST)