Wegens groot succes: ook volgend jaar eindejaarsconference van De Mugge van Brugge, en dat in het Concertgebouw

Ook volgend jaar komt er een eindejaarsconference van De Mugge van Brugge. De Brugse komiek zal op 2 januari 2025 zelfs ermee in het Concertgebouw staan.

Met de eindejaarsconference ‘Ejjet Gezien?’ is De Mugge van Brugge, de artiestennaam van Kevin Rombaux, momenteel op ‘wèreldtoernee’ in Brugge. Sint-Kruis, Assebroek en Sint-Pieters liggen al achter de rug, vanavond volgt de Stadsschouwburg en na Nieuwjaar houdt hij nog halt in de Magdalenazaal in Sint-Andries (12/01), de Biekorf in Brugge (19/01) en de Albatros in Zeebrugge (20/01). Wegens het succes komt er volgend jaar een vervolg. Daarbij trekt De Mugge naar de grootste zaal van ‘t stad: het Concertgebouw. “Ik zal daar probleemloos de pannen van het dak kunnen spelen”, grapt de komiek.

De laatste tickets voor de huidige tour kunnen besteld worden via www.comedyshow.be, waar ook al de beste plaatsen voor de show op 2 januari 2025 vastgelegd kunnen worden.