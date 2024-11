Vereenigde Vrienden spelen Vrijdag

‘Theater Vereenigde Vrienden’ speelt dit weekend in de Komedie van De Spil het beroemde stuk Vrijdag van Hugo Claus. Bart Cafmeyer regisseert. De gedroomde gelegenheid voor een babbel met toneelregisseur Bart Cafmeyer, die we ook kennen als verteller én als regisseur van kleinere en grotere spektakels. “Ik wou absoluut dit stuk eens regisseren als eerbetoon aan mijn vader Guido, die dit jaar 30 jaar geleden is overleden. Hij regisseerde Vrijdag in 1972 met zijn geliefde toneelkring Sint-Rembert Torhout. Ik was 16 jaar toen ik dit stuk voor het eerst zag. Het werd in 1969 door Hugo Claus geschreven in een eerder brute taal, waarin de auteur duidelijk afrekent met het katholieke Vlaanderen. Voor die tijd een echt schandaalstuk. De deken van Torhout moest echt overtuigd worden om dit stuk in zijn parochiezaal te laten plaatsvinden.”

Bart schetst het verhaal: “Het is vrijdagmiddag. Georges Vermeersch komt thuis nadat hij vervroegd is vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is veroordeeld wegens incest met zijn dochter Christiane. Zijn vrouw Jeanne heeft tijdens zijn afwezigheid troost gevonden in de armen van zijn beste vriend Erik en is recentelijk bevallen van een dochter. Alle vier hebben ze dus iets op hun kerfstok.”

“Ze zoeken naar een manier om in het reine te komen met zichzelf en met elkaar. De vier personages zoeken naar liefde en troost in een heden dat besmet is door het verleden. Finaal is Vrijdag een pleidooi voor vergeving, voor hoop en liefde.”

Repertoirestuk

“Het is een echt repertoirestuk dat nog regelmatig opgevoerd wordt”, vervolgt Bart Cafmeyer. “Het is doorspekt met veel mooie, ontroerende dialogen in een specifieke Claustaal: een mengeling van West-Vlaams, Oost-Vlaams en gekuist Nederlands. Voor mij is het de eerste keer dat ik een stuk van Hugo Claus regisseer, een prachtige, unieke uitdaging!”

Dankzij de inzet en de uitstekende acteerprestaties van Dries Werbrouck, Vera Turpyn, Sofie Haelewyn en Thomas Maes zal Vrijdag ongetwijfeld beklijven. Vrijdag van Hugo Claus wordt opgevoerd in zaal Komedie (De Spil) op vrijdag en zaterdag 22 en 23 november om 20 uur. Op zondag 24 november zijn er voorstellingen om 11 uur (met nadien receptie) en 18 uur. Tickets via de balie van De Spil: 051 26 57 00. (AD)