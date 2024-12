Toneelvrienden Aarsele spelen ‘De schoonste dag’

De Toneelvrienden Aarsele brengen naar jaarlijkse gewoonte weer een volavondstuk. Deze keer viel de keuze op De schoonste dag, en dat in een regie van Piet Van Compernolle. De ideale manier om het einde van het jaar met een grote dosis humor af te sluiten.

De Toneelvrienden Aarsele zijn volop aan het repeteren voor het stuk De schoonste dag, een komedie van Yves Caspar die ongetwijfeld zal zorgen voor menig lachsalvo in de zaal. De regie is dit jaar in handen van Piet Van Compernolle. De rollen worden gespeeld door Luc Vergote, Christine Beerlandt, Dieter Dewulf, Geert Degrieck, Anne Vandriessche, Nathalie Bral, Dominique D’haeyere, Thailitha van Severen en Koen Debaere.

“Zijn aanstaande schoonmoeder blijkt rijk te zijn”

“Je volgt het verhaal van Alex en Ingrid. Zij zijn al jarenlang een koppel, maar trouwden nooit. Ingrid zou wel willen, maar Alex ziet er het nut niet van in. Hij zit ook nogal op zijn centen. Als zijn vader Lucien komt vertellen dat hij iemand heeft leren kennen op het internet, denkt hij dat de vrouw met de erfenis zal gaan lopen. Maar ze blijkt een vrouw met geld te zijn. De hele familie zet, onder deskundige leiding van weddingplanner Jacky, alles op alles om van hun trouwdag de schoonste dag van hun leven te maken”, vertelt persverantwoordelijke Chris De Ketelaere. “Voor, tijdens en na de voorstelling kunnen de aanwezigen genieten van iets lekkers. Zo zal er Hasseltse koffie op het menu staan. Iedereen volgt de voorstelling gezellig aan een tafeltje, wat voor een huiselijke sfeer zorgt.”

Praktisch

De voorstellingen vinden plaats in de parochiezaal van Aarsele, gelegen in de Jules Van Ooststraat 14a. Er zijn voorstellingen op vrijdag 13 en zaterdag 14 december om 20 uur, op zaterdag 21 december om 20 uur en zondag 22 december om 17 uur. Op Kerstmis 25 december is er een laatste kans om de voorstelling te zien, dat om 19 uur. Kaarten kosten 10 euro en kan je online reserveren via www.toneelvriendenaarsele.be.