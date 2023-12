Toneelvereniging Plankvast lanceert première van ‘Hotel op stelten’ in CC Kruispunt

Toneelvereniging Plankvast gaat op zaterdag 2 december in première met de komedie ‘Hotel op stelten’ in CC Kruispunt. “Geschreven door Ray Cooney, dé auteur wat betreft razendsnelle en intelligente komedies”, aldus bestuurslid Chris Vandewalle.

Plankvast komt met een hilarische komedie van de hand van Ray Cooney, in een vertaling Jan Hulsegge en in een bewerking en onder regie van Katrien Remmer. “In het stuk logeert Bart Willems, parlementslid, voor de bespreking van een nieuw wetsvoorstel in een hotel in Brussel. Hij heeft zijn vrouw Patricia meegenomen om er samen het weekend door te brengen. Bart wil echter van twee walletjes eten en laat zijn secretaris Gino Peeters een tweede suite boeken in hetzelfde hotel, om er de namiddag door te brengen met zijn minnares Jolien Bonnie”, licht Chris alvast een tipje van de sluier.

“Het liefdesnestje van Bart blijkt echter de suite te zijn naast de kamer waar hij met zijn vrouw logeert. Misschien handig, maar het is ook de oorzaak van veel problemen wanneer Patricia die namiddag onverwacht terugkomt. Vanaf dat moment loopt niets meer zoals gepland. Gino doet zijn uiterste best om alles in goede banen te leiden, maar hoe meer hij zijn best doet, hoe gekker de situaties worden… Er is verwarring alom, zodat uiteindelijk zowel de gasten als het hotelpersoneel niet meer begrijpen hoe de situatie eigenlijk in elkaar zit.”

Op het podium schitteren Marc De Keyrel als parlementslid Bart Willems, Els Monstrey als echtgenote Patricia en Stijn Sinnaeve als de secretaris. “Verder spelen ook Nadine Vandorpe, Frank Van Brabant, Johan Roose, Iraïs Degrieck, Jeannine Beerlandt,Valerie Vanacker en ikzelf mee.”