Toneelvereniging Met Hert en Ziel brengt Bim Bam Bom

Eind november speelt toneelvereniging Met Hert en Ziel in Wijtschate met Bim Bam Bom haar 39ste komedie. Het wordt het speeljaar waarin Bavo Lignel debuteert en drie jubilarissen gehuldigd worden.

Henk Debal is de vaste regisseur en schrijver van de toneelgroep. “Dit is mijn 14de komedie en ik regisseer samen met Lieve Deblauwe.” In zijn recent geschreven stuk is hij pater Pedesius. “Moeder overste van de zusters Preutalinen besluit twee paters onderdak te geven, als de regels strikt worden nageleefd. De hormonen en misverstanden stapelen zich echter op, waardoor het voortbestaan van het klooster op de helling komt te staan”, schetst Henk het stuk.

Dit seizoen haalde met Hert & Ziel Bavo Lignel binnen als nieuwe acteur. “We zochten al enkele jaren naar een jonge toneelspeler. Hij werkt als bediende en is vader van twee kinderen. Bavo kwam zelf aankloppen, waarop hij met open armen werd ontvangen.” Bavo maakt zijn debuut als een hogere geestelijke.

Sabbatjaar

Ook Shana Wyckaert is terug van weggeweest. “Zij maakte haar debuut in Happy & Ding 2 in 2021 en maakte duidelijk dat toneelspelen haar ding is. Enkele maanden later beviel Shana van haar eerste kindje, waardoor ze in 2022 een sabbatjaar nam. In dit stuk is ze helemaal terug als Zuster Hormonia.” In Bim Bam Bom krijgen we verder de vaste toneelspelers te zien: Monique Masschelein, Dries Lepla, Bart Tydgat, Evelyn Demey, Lieve Deblauwe, Rose Demuynck en Martine Masschelein.

“Afgelopen jaar namen we afscheid van Shauni en Matthew Samyn uit de spelersgroep, maar tien spelers is nog steeds een luxe voor een toneelgroep.” Aangezien vorig jaar een noodgedwongen sabbatjaar werd voor de toneelgroep, waarin Henk zowel met een hersen- als hartaanval te kampen had, worden de jubilarissen van 2023 dit jaar in de bloemetjes gezet. Rose Demuynck zette tien jaar terug haar eerste stappen op het Wijtschaatse podium. Ook achter de schermen is het feest. Arlette Cattrysse is al 25 jaar de rots in de tekstbranding als rolsteun. Eric Bouten viert net als Arlette zijn zilveren jubileum bij de toneelvereniging als muziektechnicus.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 30 november, vrijdag 6 december en zaterdag 7 december om 20 uur, op zondag 1 december om 16 uur en op zondag 8 december om 14 uur. (MDN)

Info en tickets: www.methertenziel.be