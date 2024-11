Toneelkring Tervaete presenteert tragikomedie ‘De Strijkcentrale’

Binnenkort staat Toneelkring Tervaete op de planken met ‘De Strijkcentrale’, een tragikomedie in een regie van Damien Vantomme. “We kozen dit stuk omdat we al enkele jaren op rij vooral komedie brachten en dit jaar eens voor een stuk met meer inhoud wilden gaan”, licht voorzitter Silke Gheerardyn toe.

'De Strijkcentrale' is een stuk met een plan en een hoog Kaïn en Abel-gehalte. Een verhaal van een familiebedrijf, dat na het overlijden van de oprichters wordt verder gezet door hun kinderen. De oudste is een arrogante zak die absoluut niet geïnteresseerd is in de zaak, alleen zijn eigenbelang telt. De jongste zus neemt de verantwoordelijkheid op de werkvloer, zij heeft grootse plannen om het bedrijf efficiënt te moderniseren. De derde zus trok na een conflict met haar broer naar het buitenland. De strijksters op de werkvloer en de chauffeurs Willy en Billy Waste hebben allemaal hun eigen zorgen. "Dit jaar verwelkomen we drie nieuwe spelers: Sarah Standaart, Stefanie Plankaert en Jannick Goderis. Er is ook een nieuwe schminkster, Jessica Mombert, en er kwamen twee nieuwe bestuursleden bij, Bart Derycke en Heidi Notredame." (ACK)

Er zijn nog kaarten te koop voor de opvoeringen op 22, 29 en 30 november en de opvoering op 7 december. In voorverkoop kost een kaart tien euro, aan de deur tel je twaalf euro neer. Kaarten zijn ook te verkrijgen via Peter Devisscher: peter.devisscher@hotmail.com of tussen 18 uur en 20 uur op 0486 16 64 49.