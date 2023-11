Toneelkring Reynaert jubileert met VOS

Op 24 en 25 november en op 2, 3, 8 en 9 december speelt Reynaert het stuk VOS in het Gemeenschapshuis. Het gaat om een feestelijke jubileumproductie, want de toneelkring viert zijn 75ste verjaardag. “Vijfentwintig jaar na de vorige productie, voor onze vijftigste verjaardag, brengen we een frisse, nieuwe versie van de saga over Reynaert”, zegt voorzitter Els Janssens. Niemand minder dan Dimitri Leue zorgde voor een gloednieuwe, spitse tekst vol bijtende spot, spitse dialogen en fijne woordspelingen. De regie is in handen van Dominique Deckers. (SVK)

Meer info: www.toneelreynaert.be.