Toneelkring Onder Ons gaat op ‘vakansje’

Koninklijke Toneelkring Onder Ons staat in januari weer op de planken van het CC Casino met een gloednieuwe voorstelling. ‘Wat e vakansje’ is volgens schrijver/regisseur Ronnie De Reese een luchtige crimi over diamantsmokkelaars. “Spannend én ontspannend tegelijk”, aldus Ronnie, die voor Onder Ons aan zijn 49e productie toe is.

‘Wat e vakansje’, op 19 en 20 januari in de Saveryszaal van het CC Casino, is een luchtige thriller in twee bedrijven, geschreven en geregisseerd door Ronnie De Reese die ook ondervoorzitter is van toneelkring Onder Ons. “Na onze vorige productie ‘Vliegen’ leek het thema voor de hand te liggen: we zijn nu op onze bestemming, ofte op ‘vakansje’”, aldus de ondertussen 76-jarige regisseur. ‘Wat e vakansje’ is een luchtige crimi over smokkelaars. “Spannend en ontspannend tegelijk”, knipoogt Ronnie.

Diamantensmokkel

Een koppel heeft op een exotisch eilandje een kleine bungalow gehuurd. Niet alleen om hun vakantie door te brengen, zo blijkt, want de man heeft – zonder dat zijn vrouw daarvan op de hoogte is – andere bedoelingen: hij is van plan om er diamanten te smokkelen. “Door omstandigheden verliest hij zijn kostbare lading en komen ze in het web van smokkelaars terecht die onderling elkaar de loef willen afsteken. De enige politieman op het eiland heeft al enig vermoeden dat ‘zijn’ eiland gebruikt wordt als tussenstation en gaat ongemerkt op zoek. Daarbij schuwt hij niet om beroep te doen op de smokkelaars zelf om tot een goed resultaat te komen…”, knipoogt Ronnie.

‘Wat e vakansje’ is Ronnies 49ste productie voor toneelkring Onder Ons. “Inspiratie vinden is na al die jaren nog altijd geen probleem”, zegt hij. “Al neem ik er wel graag mijn tijd voor: soms laat ik een tekst eens een paar maanden liggen zodat hij wat kan rijpen. En ik schrijf ook altijd met het spelersveld voor ogen, zodat het stuk echt op ons lijf geschreven is. De schwung zit er trouwens nog altijd goed in bij onze vereniging. We hebben weer wat jongere spelers aangeworven en die zijn allemaal dolenthousiast om op de planken te staan”, klinkt het. (WK)

Het stuk wordt tweemaal opgevoerd: vrijdag 19 januari om 20 uur en zaterdag 20 januari (speciale opvoering voor senioren met koffietafel) om 14.30 uur. Genummerde kaarten (12 euro) te krijgen via kon.toneelkringonderons@gmail.com, telefonisch op 050 41 21 77 of bij de voorstelling zelf aan de ingang van de Saveryszaal.