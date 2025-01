Toneelkring Moerkerke presenteert Rusthuis Cupido

Op vrijdag 7 maart heeft in de Cultuurfabriek de première plaats van ‘Rusthuis Cupido’, het nieuwe stuk van Toneelkring Moerkerke. Het stuk van Peter Kremel is een luchtige komedie die zich afspeelt in een rusthuis waar iedereen af te rekenen krijgt met hilarische perikelen.

Naar jaarlijkse traditie brengt Toneelkring Moerkerke begin maart een nieuw stuk op de planken. Toneelkring Moerkerke werd opgericht in 1982 en voerde z’n stukken jarenlang op in feestzaal Carina bij café De Vrede in Moerkerke. Sinds 2008 is de Cultuurfabriek in Sijsele de vaste stek voor de stukken van Toneelkring Moerkerke. Naar aanleiding van het veertigjarige bestaan twee jaar geleden werden het logo en de website opgefrist.

Het nieuwe stuk, ‘Rusthuis Cupido’, is geschreven door de ervaren toneelschrijver Peter Kremel en wordt geregisseerd door Dirk Van Den Broeck, die bij Toneelkring Moerkerke wel vaker instaat voor de regie.

Liefdesperikelen

“‘Rusthuis Cupido’ is een luchtige komedie die zich afspeelt in een verzorgingstehuis waar zowel bewoners als personeel te maken krijgen met allerlei hilarische gebeurtenissen en liefdesperikelen”, zegt Marleen Mestdagh, secretaris bij Toneelkring Moerkerke en zelf ook meespelend in het stuk. “Het rusthuis met de toepasselijk naam Cupido is een plaats waar de liefde volop bloeit, maar ook waar de chaos nooit ver weg is. De bewoners van het rusthuis hebben allemaal hun eigenaardigheden en hun verleden, wat leidt tot grappige situaties. De komst van nieuwe bewoners en het dagelijkse leven met het personeel zorgen voor een constante stroom van misverstanden, roddels en onverwachte wendingen. Daarnaast spelen er allerlei liefdesintriges, zowel onder de bewoners als het personeel, wat natuurlijk tot komische verwikkelingen zorgt. Het centrale thema is het verlangen naar liefde, aandacht en menselijk contact, zelfs op oudere leeftijd.”

De speeldata zijn 7 maart om 20 uur, 8 maart om 20 uur, 9 maart om 15 uur, 14 maart om 20 uur en 15 maart om 20 uur.

Info en tickets: https://www.tkmoerkerke.be/nl