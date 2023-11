Toneelkring Kaproenken brengt 52ste productie in Oudenburg: “Ik voel gezonde spanning”

Toneelkring Kaproenken staat vanaf 15 december weer zes keer op de planken in cc Ipso Facto. Dit keer brengen de acteurs ‘What’s up James’, een klucht van Julia Engelen in een regie van Karl Leroy, die aan zijn 50ste productie toe is.

What’s up James wordt gespeeld door tien acteurs van Kaproenken. Ingrid Titeca (51) staat voor haar debuut. “Ik acteerde wel al mee met de groep tijdens Trammelant in De Haan. Nu wordt dat wel anders, voor een volle zaal spelen. Ik voel gezonde spanning en kijk er naar uit. Mijn rol is een kleintje, want ik ben momenteel werk en studie aan het combineren”, vertelt Ingrid die een opleiding kinderbegeleider voor schoolgaande kinderen volgt.

“Het is goed dat ik nog niet veel tekst uit het hoofd moet leren. Ik wou klein beginnen om door te groeien en in de toekomst een grotere rol te spelen. Ik voel me wel goed bij Kaproenken. De sfeer in de groep zit goed.”

Het verhaal

James, de butler, en juffrouw Poneymenny, de secretaresse, werken beiden voor het productiehuis van Harry Bergspiel. Ze kunnen elkaar niet uitstaan en maken voortdurend ruzie. Het gaat echter niet goed met Bergspiel Productions. De vorige productie is vroegtijdig stopgezet en de huidige productie, Cleopatra, dreigt zelfs niet door te gaan wegens tekort aan financiële middelen. De hoofdrolspeler Peter Cumcumberbatch en de hoofdinvesteerder haakten al af. Maar dan komt John Brockefeller, een rijke industrieel, met een pak geld op de proppen.

Hij wil onmiddellijk Harry Bergspiel spreken, maar die is gaan golfen met regisseur Tartatino. Poneymenny laat James dan maar doorgaan voor Harry. Ze promoveert Maria, de poetsvrouw, tot mevrouw Bergspiel. Plots moeten de twee aartsvijanden samenwerken als man en vrouw. Maar dan komt de echte Harry en zijn vrouw thuis en gaan de poppen aan het dansen.

Rolverdeling

Voorzitter van Kaproenken Vincent Duflou speelt de rol van James. Lieve Boydens is miss Poneymenny, Michel Forrest kruipt in de huid van Harry Bergspiel en Stephanie Coudeville is zijn echtgenote Imelda. Het gezin heeft ook een dochter, Evelien, die verpersoonlijkt wordt door Leonore Allaert. De andere rollen zijn voor Sonja Jacobs (Maria), Jean Leemans (John Brockefeller), Wietse Marchand (Pratt Pritt), Marcia Matthys (Brangelina Lolly) en Ingrid Titeca (verpleegster).

What’s up James wordt op 15, 16, 17 (15 uur), 21, 22 en 26 december om 20 uur gespeeld in cc Ipso Facto, Marktstraat 25.