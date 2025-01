Toneelkring Ernst & Leute speelt ‘Craquelé’ in dialect

Op zaterdag 15 februari gaat in het Khnopff-theater de nieuwste productie van vzw Ernst & Leute, Craquelé van Benjamin Sercu, in première. Een hartverwarmende komedie met volgens regisseuse Griet Spanhove duidelijke, herkenbare personages die bovendien West-Vlaams spreken. “Het was een uitdaging om me dat als aangespoelde eigen te maken.”

Raf Thuymans is een getalenteerd kunstschilder die zich gepassioneerd toelegt op de schildertechnieken van de oude meesters. Zijn oom en mentor Leon Thuymans – tevens kunstschilder – brengt hem in contact met kunst- en antiekhandelaar Joris Duquesnoy en diens kompaan Dirk Klakke Latrez. Raf laat zich verleiden tot een winstgevende maar bedenkelijke samenwerking waar iedereen, tot de portretten aan de muur toe, er het zijne over denkt.

Fijne humor

“In het verleden had ik de eer om via de koepelorganisatie Opendoek enkele theaterworkshops te geven bij Ernst & Leute. De toneelkring trok dit jaar een paar nieuwe spelers aan met weinig of geen spelervaring, en dus vroegen ze mij of ik met een komedie zowel ervaren als onervaren spelers op eenzelfde niveau kon regisseren en zo spelenderwijs theaterskills kon meegeven. Craquelé van Benjamin Sercu leek me hiervoor het geknipte stuk. Als oud-collega van Benjamin lees ik graag zijn toneelstukken, poëzie en proza, die doordrongen zijn van fijne humor”, zegt Griet Spanhove.

Craquelé is een hartverwarmende komedie met volgens de regisseuse duidelijke, herkenbare en sympathieke personages. “Ik was meteen bekoord door het concrete verhaal met verrassend plot. Het stuk kon bovendien ook perfect in het dialect, en daar opteerde de groep voor. Voor mezelf was het een aangenaam leren om me als aangespoelde dat sappige West-Vlaams eigen te maken”, aldus Spanhove. (WK)

De nieuwe productie van Ernst & Leute wordt in totaal vier keer opgevoerd in het Khnopff-theater (Weststraat 86): zaterdag 15 februari om 20 uur, zondag 16 februari om 15 uur, en vrijdag 21 en zaterdag 22 februari om 20 uur. Tickets: www.ernstenleute.be.