Toneelgroep Plankenkoorts brengt komische thriller ‘Het Wittebroodslijk’

Dit jaar brengt Toneelgroep Plankenkoorts de komische thriller ‘Het Wittebroodslijk’ van Paul Coppens en Guy Didelez, in een bewerking en regie van Katrien Remmery.

Even een tipje van de sluier lichten: wanneer Patsy en Mark tijdens hun eerste huwelijksnacht hun woning betrekken, worden ze geconfronteerd met een huwelijksgrap die wel kan tellen… In hun slaapkamer wachten hen zeven flink uit de kluiten gewassen varkens, die weggehaald zijn uit de stal van hun buurman, boer Amedee. Gelukkig is die dadelijk bereid om midden in de nacht, samen met zijn knecht, de varkens terug te komen ophalen.

Knecht spoorloos

Maar tijdens deze ‘manoeuvres’ verdwijnt de knecht spoorloos. Enige tijd later vindt Mark hem terug in de ingemaakte kast. Dood en met een vleesmes in zijn rug. Mark besluit dit voor zijn kersverse bruidje verborgen te houden. Maar het lijkt erop dat dit niet zo eenvoudig zal zijn, want korte tijd later ontvangt hij een mysterieus telefoontje, waarin iemand hem van moord beschuldigt… Dit is het begin van een hele reeks komische en tegelijk geheimzinnige gebeurtenissen, waarin het pas getrouwde koppeltje verwikkeld zal raken.

Het is een spannend, meeslepend, maar vooral ook komisch stuk. “We hebben dit stuk gekozen omdat het eens een ander genre is. Het is de eerste keer in al die jaren dat we een komische thriller brengen, dus best wel een uitdaging”, vertelt regisseur Katrien Remmery.

“De spelers zijn alvast heel enthousiast. Dit jaar mogen we één nieuwe speler verwelkomen, namelijk Briek Vlaeminck. Zijn mama speelde altijd mee en hij doet het niet alleen heel graag, maar ook heel goed. Ook Iraïs Degriek is nog maar aan haar tweede toneelseizoen bezig. Zij kwam al van toen ze heel klein was mee met haar oma Conny Vanderper, die voor de grime zorgt.”

Opvoeringen

Toneelgroep Plankenkoorts treedt op op zaterdag 7 december om 20 uur, zondag 8 december om 18 uur, woensdag 11 december om 14 uur, vrijdag 13 december om 20 uur en op zaterdag 14 december om 20 uur, telkens in CC Kruispunt in Diksmuide waar ook de kaarten in voorverkoop te verkrijgen zijn. (ACK)