Toneelgroep Edelweiss brengt magie en humor met ‘Zalige inlegzolen’

Toneelgroep Edelweiss uit Bissegem is terug met de komedie Zalige inlegzolen, een stuk vol humor en een vleugje kerstmagie in februari. Met zowel ervaren spelers als debutanten belooft het een feestelijke voorstelling te worden, én steunt de vereniging traditiegetrouw een goed doel.

De toneelgroep Edelweiss is al jaren een vaste waarde in Bissegem als het op cultuur aankomt. Sinds 1968 vinden de cultuurliefhebbers van de Kortrijkse deelgemeente op z’n minst een keer per jaar de weg naar een toneelstuk van de vereniging. “Vroeger was het zo dat we in het voorjaar een komedie op poten zetten en in het najaar dan een serieuzer stuk”, schetst voorzitster Filo Dumon (53). “Nu ligt de focus vooral op het voorjaar. We zitten nog wat in de transitieperiode op bestuurlijk vlak.”

Sinds de covidperiode mag Filo Dumon zich immers voorzitster noemen. Ze nam de fakkel over van Lydie Putman. “Ons bestuur wordt eigenlijk steeds jonger”, klinkt het. “Tijdens de pandemie zaten we op een gegeven moment maar met vier meer in het bestuur.” De situatie is nu wat anders: Filo, Guido Deleu en Kurt Vanwynsberghe worden vergezeld door Evelyne, Kirsten Vercruysse, Annelien Deneckere en Danny Hoste zijn erbij gekomen. Er zit ook een groot team aan acteurs klaar om binnenkort weer het beste van zichzelf te geven in OC De Troubadour.

Kerstmagie in februari

“Ons nieuwe stuk heet ‘Zalige inlegzolen’”, legt Filo uit. Het mag gelden als een late throwback naar de kerstperiode. Zonder al te veel te willen verklappen, geven we het volgende mee: “Wat krijg je als je een kerstmarkt vol kleurrijke figuren combineert met een snufje kerstmagie in… februari? Een hilarisch toneelstuk dat je écht niet mag missen! In ‘Zalige inlegzolen’ volg je de avonturen van Marleen, die haar onhandige man Gust continu op zijn plaats zet in de glühwein- en jeneverbar; Olivia, de fotograaf van de fotobooth, die piekert over de vrijer van haar dochter Elise, en Fons, de marktkramer met inlegzolen die… magisch zijn?”

Filo doet zelfs een warme oproep om je kersttrui nog eens boven te halen wanneer je naar het stuk komt kijken. Je zal er trouwens het acteerdebuut van enkele leden kunnen meemaken: Amilia Vens, Noor Vanwynsberghe, Tessa Goethals, en Noa Norah Vernaeve en Eveline Demets staan er voor het eerst op de planken. Voor Axel Steyt,en Keano Vanlerberghe en Pepijn Maes is het slechts de tweede keer dat ze in een stuk meedoen.