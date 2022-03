Toneelgilde Hoger Op uit Wervik is 100 jaar oud

Hoger Op werd zaterdag gehuldigd door het stadsbestuur. Voor de ontvangst in het stadhuis had het bestuur zich piekfijn uitgedost en droegen de mannen een strik. Nadien ging het richting de Sint-Janskapel voor de opening van de tentoonstelling. In zaal Kapittel was er dan nog een etentje.

Toneelgilde Hooger Op, let op de schrijfwijze, werd opgericht door voorzitter Omer Depaepe, Omer Therie, Paul Rooze, Remi Delva, Lucien en Jef Lannoy. In 1919 werd voor de eerste keer een toneelstuk gespeeld. De definitieve naam Hooger Op kwam er nadat ze in 1922 de gelijknamige operette speelden van de heren Serroen en Lietaert, met begeleiding van het symfonisch orkest.

De eerste vlag werd in 1923 ingewijd. Op 31 december 1933 nam de gilde deel aan de provinciale toneelprijskamp met ‘En waar de sterre bleef stille staan’. In die tijd werd volop meegewerkt aan de muziekfeesten in een organisatie van harmonie Onder Ons. “Bij elk muziekfeest werd als slot een sketch of kleine klucht gespeeld door de spelers van Hoger Op, die voor een deel ook nog muzikant waren”, overloopt voorzitter Lieven Vandamme de rijke geschiedenis.

Winterhulp

“Juist voor de oorlogsverklaring op zondag 7 april 1940, bracht onze toneelgilde met hulp van de muzikanten een bonte avond met voordracht en zang, ten voordele van de gemobiliseerden. In de oorlogsjaren 1940-1945 werden regelmatig avonden georganiseerd ten voordele van Winterhulp.”

“Vanaf 1950 is er jaarlijks een etentje, dat nog altijd plaatsvindt in maart. Dat jaar werd Roger Decramer de nieuwe voorzitter en in maart 1953 had de provinciale prijskamp plaats met eervolle vermelding voor de opvoering van ‘Een dode klaagt aan’. Een mijlpaal was zeker opnieuw de opvoering van ‘En waar de sterre bleef stille staan’ op kerstmis 1953 en het stuk ‘De vreemdeling’ door Anton Coolen op Kerstmis 1954.”

Nieuwe vlag

“In 1956 waren er voor het eerst voorstellingen in Dadizele en in Wijtschate. Onze vlag was intussen 35 jaar. Hilaire Gellynck ontwierp in 1958 een nieuwe vlag. In datzelfde jaar werd Alfons Pype gehuldigd voor 25 jaar activiteit en speelden we ‘Tien kleine negertjes’. In 1959 werd deelgenomen aan de provinciale prijskamp met ‘De schandpaal’.”

“En zo ging het verder met een toneelprijskamp in 1962 met de opvoering van ‘Twee levenden en één dode’ door Dries Poppe. Roger Decramer werd door de jury verkozen als beste acteur in de categorie. ‘Het gezin van Paemel’ was in 1964-1965 een groot succes. Op de gouwdag Algemeen West-Vlaams Toneel in 1968 kregen we een diploma van de koning en werden koninklijk. Op dat moment was Maurice Lahousse voorzitter en werden Simonne Vandamme-Wyckaert en Roger Decramer gehuldigd om hun 25-jarige inzet.”

Totaalspektakel

Stephaan Vandamme was voorzitter in de jaren 1980-1990 en er werd een vzw opgericht. Het jeugdtoneel startte in 1991 met het stuk ‘De jeugd van tegenwoordig’. De opvoering van ‘Anne Frank’ in 2008 in een dubbelregie van Stephaan en zoon Lieven was een succes. “‘Boter bij de vis’ was in 2010 de allerlaatste voorstelling in Het Volksbelang. Afscheid dus van onze vertrouwde toneelzaal”, klinkt het.

Lieven Vandamme volgde als voorzitter zijn vader op in 2011-2012. “In 2012-2013 bestonden we 90 jaar”, blikt hij terug. “We kregen een nieuw logo, nieuwe website, twee opvoeringen door de volwassenen en na jaren afwezigheid opnieuw een opvoering door de jeugd. Naar aanleiding van onze 95ste verjaardag in 2017 organiseerden we ‘Theater op de fiets’. Dat was een culturele fietstocht in samenwerking met de Wervikse toneelverenigingen, langs Wervikse wegen met vijf haltes waar men telkens van een korte theatervoorstelling kon genieten.”

In 2018 werkte Hoger Op mee aan Wervik 2050 met een theaterwandeling samen met de Franse collega’s van Le Fil et la Guinde uit Wervicq-Sud en aan ‘Keerekeeweere’, in Oosthove het totaalspektakel van de stadsharmonie Wervik.

(EDB)