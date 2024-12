Toneelgezelschap De Ballon brengt laatste keer eigen stuk op planken:“Met plezier op het podium”

Op zondag 22 december brengt toneelgezelschap De Ballon een laatste keer het toneelstuk Rare Moord! op de planken in ontmoetingscentrum De Ballon. Het unieke toneelgezelschap bestaat uit mensen van de verschillende ontmoetingscentra, die onder leiding van vrijwilliger Chantal De Boeck samen het stuk geschreven hebben.

In 2023 kreeg Chantal De Boeck (52) het idee om een toneelgroep op te richten in ontmoetingscentrum De Ballon. De eerste bijeenkomst vond plaats eind mei 2023. “In de ontmoetingscentra zijn er heel wat hobbyclubs actief. Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan, maar ik wilde graag eens iets anders doen dan in de zorg. Ik heb zelf in het verleden nog als opvoeder gewerkt en had al toneel en dans in elkaar gestoken voor mensen met een beperking. Zo ontstond het idee om een toneelgroep op te richten en open te stellen voor de mensen van alle Oostendse ontmoetingscentra”, vertelt Chantal.

“We staan open voor iedereen en passen de tekst en het stuk aan volgens de mogelijkheden van de spelers. Eén van de hoofdrolspelers van 72 jaar heeft bijvoorbeeld een beperking qua zicht, maar hij is een goede danser en dat hebben we ook verwerkt in het stuk. Het speelt zich immers af op een bruiloft.”

Het verhaal werd volledig samen geschreven met de negen spelers. “Ik had een structuur opgemaakt en zo zijn we de hoofdstukken beginnen spelen aan de hand van rollenspellen. Op die manier kreeg het geheel vorm. Het is vooral een sociaal initiatief, waarbij deelnemers twee keer per week samenkomen, maar ook zelfvertrouwen krijgen. Bij ons vind je geen professionele deelnemers, in plaats daarvan krijgt iedereen de kans om mee te doen. We benutten de unieke capaciteiten van elke deelnemer en laten ze tot leven komen op het podium. Vandaar dat onze voorstelling een mix is van toneel, zang en dans.”

Negen voorstellingen

De voorstellingen zijn begin september gestart en werden negen zondagen lang opgevoerd in de Oostendse ontmoetingscentra. “Op de laatste voorstellingen waren er 80 tot 90 aanwezigen. Dat is echt wel een succes. Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden komen kijken. Zo zie je maar dat mensen echt wel behoefte hebben om ook op zondag op een laagdrempelige manier iets te doen en samen te zijn. We vragen ook bewust maar 5 euro toegang en ook de prijzen voor de dranken blijven dezelfde als in de ontmoetingscentra.”

Sommige mensen kwamen ondertussen al twee keer kijken. “Ze komen gewoonweg omdat het gezellig is. Ze zien ook dat iedereen met plezier op het podium staat en daar doen we het voor. Ik vraag dan ook telkens voor het optreden hoe het met de spelers gaat, zodat ze met een goed gevoel aan de voorstelling beginnen. Dat is enorm belangrijk.”

Vervolg

Chantal steekt heel wat tijd in het project en dat doet ze vrijwillig. “Ik ben werkonbekwaam, maar doe al langer vrijwilligerswerk. Ik vond het heel verrijkend om dit project te mogen uitwerken. Ik ben nog jong en ik miste het om meer te kunnen doen in de maatschappij. Ik ben opvoeder van opleiding en ik heb nog gewerkt als leerkracht. Ik kon in dit project zoveel dingen doen: van organiseren tot les geven, van schrijven tot omgaan met oudere mensen. Ik ben heel blij dat ik het vertrouwen gekregen heb vanuit het ontmoetingscentrum en dat ze me doorheen het hele traject ondersteund hebben. Dankzij hen kon ik rekenen op het nodige materiaal en dankzij de opbrengst konden we zelfs al een extra headset aankopen.”

Er wordt dan ook al zeker een vervolg gebreid aan het succes. “We hebben nu al een sketch waarmee we optreden en de bedoeling is een nieuwe groep samen te stellen voor een volgend stuk. Er zijn al enkele geïnteresseerden die opnieuw willen meedoen. Er is zelfs al een suggestie gedaan om de volgende keer te werken rond verdraagzaamheid in de ontmoetingscentra”, besluit Chantal.

Er is zondag 22 december om 14 uur nog plaats voor wie het stuk nog wil komen bekijken. Reserveren is vereist. Tickets zijn te verkrijgen via chantal.de.boeck.1972@gmail.com of 0487 48 36 47. Een ticket kost 5 euro.