Toneel Eigen Taal brengt ‘Bedankt Lieve Ouders’

Toneel Eigen Taal presenteert met trots hun nieuwste productie, ‘Bedankt Lieve Ouders’ van auteur Yves Caspar, die met gevoel voor humor het alledaagse leven op een unieke manier weet te belichten, waardoor het publiek wordt meegenomen op een reis vol emoties en herkenbare momenten.

Voor de huwelijksverjaardag van haar ouders wil Linda, de oudste dochter, een groot verrassingsfeest organiseren. Ze nodigt haar broer Francky en haar zus Gina met haar man Rudi uit om mee te helpen. Maar de ouders, Bernadette en Gust, zorgen zelf ook voor een verrassing wanneer ze op dezelfde avond bij Linda en haar man Marc onverwacht opduiken met een schitterend plan.

Het grote verrassingsfeest lijkt in het water te gaan vallen.

Dan maar een gewoon feest organiseren. Maar eentje vol grote verrassingen, zo blijkt al gauw. De regie is dit jaar in handen van Corine Blondeel, die bekend staat als een vaste waarde binnen de spelersploeg. Hiermee brengt ze haar jarenlange ervaring en passie voor theater mee naar dit project. Naast het brengen van theater, zet het gezelschap zich ook in voor het goede doel.

Praktisch

Tijdens de warmste kerstmarkt van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper, werd een cheque van 500 euro overhandigd om de steun aan dit waardevolle initiatief te symboliseren. “Mis deze kans niet om getuige te zijn van een prachtige avond vol theater, waar oude en nieuwe gezichten samenkomen om je lachspieren te trainen”, aldus Virginie Langsweirdt. “De voorstellingen worden gebracht door Sandra Coffyn, Peter Verstraete, Jeanick Vanacker, Jurgen Blondeel, Xander Feliers, Corine Blondeel, Dirk Robyn, Willemijn Clement, Sven Blondeel en Marleen Vandaele. De voorstellingen vinden plaats op 1, 2, 6, 8 en 9 maart om 20 uur en op 3 maart om 17 uur in OC In ‘t Riet, Seelbachdreef in Zillebeke. Kaarten kunnen vanaf zondag 4 februari om 9 uur online aangekocht worden. Die zondag kan je ook tussen 9 en 11 uur terecht in de vrije basisschool in Zillebeke waar een bestuurslid de kaarten online kan bestellen.” (EG)

Info: www.toneeleigentaal.be, www.ticketwinkel.be/toneeleigentaal en Facebook.