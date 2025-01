Tielts Volkstoneel brengt ‘Kwartet in bed’ in 40ste speeljaar

Het Tielts Volkstoneel speelt in februari het blijspel ‘Kwartet in bed’. Een bijzondere voorstelling, want de groep zit alweer aan het 40ste speeljaar. Voor de regie rekenen ze deze keer op Stefaan De Cloet. Het stuk gaat in première op zaterdag 8 februari.

‘Kwartet in bed’ is een blijspel van Daniël Van Den Hoeck. “Het verhaal speelt zich af in ‘Het Hemelsbreed Verschil’, een doodgewoon dorpscafé uitgebaat door Eddy Debuck en zijn vrouw Elza Tanghe”, vertelt Ronny Claus van het Tielts Volkstoneel. “Betty Deckmyn droomde al lang van een eigen zaak en ziet haar kans schoon om Eddy’s kop zot te maken nu Elza is vertrokken.”

Betty en haar hippe dochter Barbara trekken in bij Eddy en maken van het café een Bed en Breakfast. “Meer zelfs, ze schreef zich ook in voor het programma ‘Kwartet in bed’. Dan doet Eddy een nare ontdekking: er ligt een lijk in de kelder.”

40 jaar

Het stuk zal in elk geval garant staan voor hilarische toestanden en heel wat misverstanden. “Sinds de oprichting in 1984 heeft het Tielts Volkstoneel een indrukwekkend repertoire opgebouwd”, aldus Greta Verbeke. “Dat repertoire varieert van komedies tot bewogen stukken. Generaties acteurs, regisseurs en theaterliefhebbers hebben hun ziel gelegd in het creëren van onvergetelijke voorstellingen. Dat betekent ook 40 jaar vol unieke theatermomenten die niet alleen in het geheugen van de toeschouwers, maar ook in dat van de spelers zelf gegrift staan.”

“We benadrukken hoe belangrijk het publiek is geweest in dit succesverhaal. Zonder de jarenlange steun en aanwezigheid van ons trouwe publiek waren we nooit zover gekomen. Zij zijn de reden waarom wij telkens opnieuw op dat podium staan, klaar om alles te geven.”

De cast bestaat Stefaan De Cloet, Nancy Van Hastel, Katrien Vanseveren, Cindy Vande Weghe, Bart Langeraet, Wim Vandendaele, Framke Vermeersch, Hanne Lahousse, Annelies Wille, Jules Verloove en Mario Vermeersch.

Het Tielts Volkstoneel speelt de voorstelling op zaterdag 8, 15 en 22 februari om 20 uur en op zondag 16 februari om 15 uur. Tickets kosten 12 euro en kan je reserveren via www.gildhof.be of op 051 42 82 20. Meer info via www.tieltsvolkstoneel.be.