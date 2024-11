Theater Rostune speelt ‘Ingebeeld ziek’: “Oude versie in een modern, hedendaags kleedje”

Met de première op 16 november brengt theater Rostune uit Sijsele vijf voorstellingen van ‘Ingebeeld ziek’, het bekende stuk van Molière, op de planken. “Ik heb ooit nog zelf met plezier de ingebeelde zieke gespeeld en liet aan Rostune weten dat ik dolgraag eens een eigenzinnige versie zou regisseren”, zegt Paul Saelens.

Theater Rostune, met vaste stek in de Cultuurfabriek in Sijsele, waagt zich voor z’n nieuwste stuk aan een bewerking van Le Malade Imaginaire, de komedie uit 1673 van de bekende Franse schrijver Molière. Paul Saelens, die ook vaak zelf meespeelt, staat in voor de regie en bewerkte samen met zijn vrouw Martine Mensaert een script van Eric Goyvaerts.

“Ik heb een tijd geleden bij het toneelgezelschap Reynaert nog zelf ‘de ingebeelde zieke’ gespeeld en vond dat een heel leuk personage en ook een boeiend stuk”, vertelt Paul Saelens. “Toen besproken moest worden welk stuk het volgende zou worden, stelde ik aan het bestuur van Rostune voor om zelf een wat eigenzinnige versie van dit stuk te regisseren. En ik mocht gelukkig mijn gang gaan…”

Personage toegevoegd

‘Ingebeeld ziek’, zoals de bewerking voor Rustune heet, brengt het verhaal van Argan, een welgestelde heer die ondanks zijn goede gezondheid telkens opnieuw dokters inschakelt voor zijn ingebeelde medische problemen. Daarbij klaagt hij ook voortdurend over de rekeningen die hij daarvoor moet betalen. Om gratis medische verzorging te krijgen, probeert hij zijn dochter Angelique uit te huwelijken aan de neef van zijn lijfarts. Maar Angelique heeft haar oog al op iemand anders laten vallen. Een en ander loopt nogal uit de hand, tot zo ver dat de vader zijn dochter naar het klooster dreigt te sturen. Haar zus en ‘de meiden’ – het huispersoneel dus – snellen haar ter hulp.

“In onze bewerking hebben we zelf nog een personage toegevoegd en we staken het in een modern hedendaags kleedje. Ook letterlijk, want de kledij is hedendaags, maar wel met knipogen naar de stijl van de 17de eeuw”, zegt Paul Saelens. “Wat de sterkte is van het verhaal? Het is verrassend, menselijk en nog altijd herkenbaar.”