Theater over somberheid:viermaal ‘Krekel’ bij Rembert

Theater over somberheid en toch met een flinke scheut humor. Viermaal speelt toneelkring Sint-Rembert het stuk Krekel, gebaseerd op het boek De genezing van de krekel van de Nederlandse auteur Toon Tellegen en bewerkt door Jan Sobrie en Tom de Bleye. De regie is in handen van Sofie Bossuyt.

De voorstellingen hebben plaats op zaterdag 23, donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november, telkens om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere. De vijf acteurs zijn Annelies Claeys, Janne van Oosten, Leo Franquet, Gert Verheust en Yann Muylle. De personages zijn dieren.

Heel toegankelijk

Regisseur Sofie Bossuyt woont in Kuurne. Ze heeft in Antwerpen theater- en filmwetenschappen gestudeerd. “Hoewel mijn achtergrond eerder theoretisch is, ben ik via workshops en projecten op het podium terechtgekomen”, zegt ze. “De liefde voor theater en literatuur is verweven in alles wat ik doe. Aan de Torhoutse Kunstacademie ben ik docente woordatelier, speltheater en dramastudio. Ik werk al jaren samen met theaterliefhebbers van alle leeftijden, zowel op als naast de scène. Ik heb theaterstukken geschreven en zelf toneelgespeeld.”

Op zoek naar de ideale cast voor Krekel organiseerde Sint-Rembert audities. Daaruit ontstond de beperkte ploeg van vijf spelers. “Ze zijn verschillend qua leeftijd en persoonlijkheid en dat maakt het net boeiend”, vervolgt Sofie. “Wat hen bindt, is de passie waarmee ze op het podium staan. Hun dynamiek werkt aanstekelijk.”

Krekel gaat over somberheid, een thema dat vandaag helaas voor velen erg herkenbaar is. Een pak mensen krijgt te maken met neerslachtigheid en depressie.

“Wat het stuk zo sterk maakt, is dat het dit zware thema met groot respect en flink wat humor benadert”, aldus Sofie. “Het helpt de toeschouwers om anders tegen somberheid aan te kijken. Het verhaal is sowieso heel toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar.”

Theater als spiegel

“Ik hoop dat het publiek na een uur theater in gesprek gaat over het thema. Dat het mensen aan het denken zet en vooral dat ze er courage uit putten. Theater kan een spiegel zijn voor onze eigen worstelingen. Als Krekel daartoe inspireert, dan hebben we iets heel waardevols bereikt.” (JS)

De genummerde toegangskaarten kosten 15 euro en kunnen gereserveerd worden via www.ccdebrouckere.be. Voor alle verdere info: 050 22 11 50.