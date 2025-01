Theater Kleiem viert robijnen jubileum en houdt reünie: “Al veertig jaar voor volle zalen”

Theater Kleiem staat over enkele weken met een gloednieuwe productie op de planken. Een blijspel, zoals de gewoonte het wil. ‘’t Is in de sacoche’ werd geschreven door Pol Anrys, voor de regie tekende zoals vanouds Philippe De Merrisse. Het belooft trouwens een extra feestelijke editie te worden want de toneelgroep bestaat veertig jaar. “En we zijn nog lang niet uitgespeeld.”

Theater Kleiem mag dan al veertig jaar meegaan, de toneelvereniging telt nog steeds meerdere leden van het eerste uur. Oud-voorzitster Jenny Goethals is daar een van. “Ons allereerste stuk heette Vader gaat op stap, een blijspel van Frans Drost. Het was onder impuls van pastoor Sioen dat Theater Kleiem in 1985 het levenslicht zag. Hij liet daarvoor zelfs een advertentie afdrukken in Kerk & Leven: Wie heeft er goesting om toneel te spelen? Lut Quintens nam die eerste jaren de regie op zich”, aldus Jenny.

Kasteeltje

Waar de naam Kleiem vandaan kwam? “Daarvoor werd de mosterd gehaald bij het gelijknamige zestiende-eeuws kasteeltje langs de Nieuwe Steenweg. Ooit was dat de zetel van een heerlijkheid”, zegt huidig voorzitter Geert Claerhout. “En ik kende toevallig de kasteelmadam”, vult de ondertussen 95-jarige Lut Quintens verder aan. “’t Kasteeltje langs de Nieuwe Steenweg was ook een magnifieke locatie voor foto’s met de hele groep. Meestal werden die dan genomen op de ophaalbrug.”

20 jaar

Lut bleef uiteindelijk twintig jaar voorzitster. “We hebben veel mooie voorstellingen gehad, maar de allermooiste was voor mij toch Een beeld van een man, met Hubert Vandewalle (de helft van het bekende Zuienkerkse orgelduo de Philiberts, red.) als levend standbeeld. Hij deed dat zó schitterend dat het wel een echt standbeeld leek”, aldus Lut. Ze gaat er ook prat op dat oud-premiers Leo Tindemans en Herman Van Rompuy ooit in het publiek zaten. “Mijn man was dierenarts en kende veel mensen. Dat was trouwens ook een van de redenen waarom ik voorzitter ben geworden. Voorheen brachten we al toneeltjes voor de kleuters in de gemeenteschool: Roodkapje, Doornroosje… Een volwaardige toneelgroep voor volwassenen, dat was gewoon een logische volgende stap.”

Sporthal school

De groep schoot met een handvol spelers uit de startblokken in de sporthal van de gemeenteschool. Daar wordt nu nog altijd gespeeld. “Zoals zoveel toneelverenigingen staan ook wij vandaag voor de uitdaging om nieuwe leden aan te trekken. Bij deze dus een warme oproep voor vers jong bloed”, zegt Claerhout.

Het publiek is Kleiem altijd trouw gebleven. “Hout vasthouden, maar tot op heden spelen wij voor volle zalen. Naar het toneel gaan blijft hier in Zuienkerke een traditie”, klinkt het. Het bestuur doet er ook alles aan om de groepsgeest erin te houden. Zo is er het jaarlijkse souper van de toneelkring en wordt er elk jaar een uitstap georganiseerd met de hele groep. “We zijn een hechte vriendenkring”, aldus de voorzitter.

Reünie

Het jubilerende gezelschap houdt binnenkort ook een reünie met alle (oud-)spelers. “Een van onze sterktes is dat we toneel brengen voor een breed publiek. Vandaar ook dat we van oudsher kiezen voor een luchtig blijspel: iederéén kan daarvan genieten. Daarnaast zoeken we ook altijd een stuk dat onze spelers op het lijf geschreven is. We proberen ze allemaal te plezieren met een rol, want wees gerust: we zijn nog lang niet uitgespeeld”, klinkt het.

De nieuwe productie ’t Is in de sacoche wordt in totaal zesmaal opgevoerd: op vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart om 20 uur, zondag 2 maart om 16 uur, woensdag 5 maart om 19 uur, vrijdag 7 en zaterdag 8 maart om 20 uur. Alle voorstellingen vinden plaats in de sporthal van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart aan de Nieuwe Steenweg 37. Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij Jenny Goethals, Nieuwe Steenweg 49. Zij is te bereiken op 050 41 01 91 of via mail: jennygoethals@gmail.com

Zin om zelf mee te spelen? Contacteer dan voorzitter Geert Claerhout: 0495 30 96 01 – geert.claerhout1@hotmail.com