Theater Kleiem in ‘24 op de planken met ‘De kat in de kelder’: “Geen ordinaire billenkletser”

Theater Kleiem is gestart met de repetities voor zijn volgende productie ‘De kat in de kelder’. Het stuk zal tijdens de krokusvakantie zesmaal opgevoerd worden in de gemeentelijke sporthal van Zuienkerke, Philippe De Meurisse maakte zijn rentree als regisseur.

Na het haast epische en eerder tragikomische stuk ‘De mankepoat van de polders’ kiest Theater Kleiem voor zijn productie van 2024 opnieuw voor een echt blijspel. “Weliswaar met een licht absurde inslag”, zegt Ludwig Vanderbeke. “Van auteur Pol Anrys speelden we eerder al ‘Per(r)ongeluk’ en ‘Te laat’, de opvoering in de Sint-Michielskerk. Anrys is zelf gepokt en gemazeld in het amateurtoneel, hij weet dus wat werkt en schrijft stukken met een zekere meerwaarde. Stukken die de gewone deurenkomedie of de ordinaire billenkletser overstijgen. Als geen ander slaagt hij erin om zijn ‘intrigekomedies’, zoals hij ze zelf noemt, te bevolken met mensen van vlees en bloed. Het zijn geen overdreven typetjes maar eerder alledaagse mensen, die door hun handelingen terechtkomen in voor hen ongewone situaties.”

Negen spelers

In ‘De kat in de kelder’ vindt het licht marginale gezin Decat onderdak in de kelder van de gepensioneerde majoor Evarist en zijn verzuurde zus Serafine. Hoewel ze aanvankelijk niet echt enthousiast zijn over hun verblijf maken ze van de nood een deugd. Meer nog, er dient zich een onverwachte, maar heel aantrekkelijke opportuniteit aan die ze met beide handen grijpen. De kat van Serafine en zijzelf gooien echter roet in het eten. Dit jaar staan er negen spelers op de planken, onder het toeziend oog en leidende hand van regisseur Philippe De Merrisse die zijn rentree maakt. De opvoeringen vinden zoals gebruikelijk plaats in de krokusvakantie (9-10-11-14-17-18 februari).

“Op zondagmiddag 11 februari spelen we een matinee om 16 uur, alle andere voorstellingen vinden ‘s avonds plaats”, klinkt het nog.

Noteer alvast de voorverkoopdatum: zondag 14 januari vanaf 9 uur in De Notelaar (Nieuwe Steenweg 96).