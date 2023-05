Theater aan Zee 2023 pakt uit met manifest: ‘Raak me. Bemin & Betoog’

Vanaf woensdag 26 juli tot en met zaterdag 5 augustus strijkt het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer neer in Oostende. Dit jaar gaat Theater Aan Zee voor een lijfelijk manifest: Raak Me. Bemin & Betoog. “Een manifest dat zich laat schrijven op en onder onze huid”, leggen artistiek leiders Jozefien Mombaerts en Cindy Godefroi uit. “Ons lichaam als barometer voor liefde en verzet.” Verwacht je voor deze TAZ aan een uitdagend programma dat het hart raakt en de geest in beweging brengt.” En ook opvallend: het ‘familiepark’ van TAZ keert terug als WonderWaai, een vrijplaats voor kinderen en hun families.

TAZ serveert opnieuw een heel verscheiden programma. Kleppers als ONE SONG van Miet Warlop / NTGENT & IRENE WOOL, Bagger van Compagnie Cecilia o.a. Tom Vermeir, De Woordenaar van Bruno Vanden Broecke en Bo Spaenc, Opening Night van DE HOE, De zaak Shell van De Nwe Tijd met onder meer Suzanne Grotenhuis en Rebekka de Wit en SUKR van Het Eenzame Westen passeren deze zomer allemaal op TAZ.

WonderWaai

Terug van weggeweest is het familiepark nabij Café Koer, dit keer onder de naam ‘De WonderWaai’. “De naam refereert naar het uitwaaien aan zee en in ons hoofd, maar ook naar to wonder why, de vele waarom vragen van kleine kinderen, en Waai betekent ook ‘golf’ in het Zuid-Afrikaans. De combinatie aan betekenissen vonden we een mooie meerwaarde. Het is een plek waar alles kan, of toch veel!” Laat je verwonderen door theater en circusacts in openlucht, creatieve workshops of kom tot rust bij een voorleessessie of kinderyoga. “De WonderWaai wordt een plek waar iedereen in zijn eigen taal kan (weg)dromen, uitwaaien, spelen of zichzelf vervelen”, luidt het bij Theater aan Zee.

“Op zaterdag 29 juli openen we de WonderWaai met een spetterend openingsfeest”, zegt Cindy. “Samen met Master of Ceremony acteur Frans Van der Aa verbinden we de zee met de WonderWaai via een nooit geziene mensenketting: de Waaikraal. Om 10u30 vormen we één lange Waaikraal van in de zee, over het strand, over de dijk en straten van Oostende, tot in de WonderWaai. 800 mensen geven het zoute zeewater in bekertjes door aan elkaar en verbinden het met het zoete drinkwater van de WonderWaai, twee tegenpolen die uitmonden in een Nieuwe Bron. De geboorte van deze Nieuwe Bron wordt daarna gevierd in de WonderWaai met muziek en gratis wafels voor iedereen die deelnam aan de WAAIKRAAL. Doe mee aan deze unieke betoging voor meer liefde en verzet en schrijf je in via www.theateraanzee.be.”

Konterdam

Speciaal voor Café Koer werd een nieuwe TAZ-band met jong aanstormend talent samengesteld. Onder begeleiding van Kapinga Gysel spelen ze elke dag vanaf 18.30 uur een aperitiefconcert in het hart van het festival, gratis. En ook Quartiers d’O komt terug. Dat is hèt buurtfeest van het jaar, voorbereid door Theater Aan Zee, kleinVerhaal, De Grote Post, KAAP, FMDO en Filmfestival Oostende samen met bewoners en verenigingen uit een Oostendse wijk. Deze zomer trekt Quartiers d’O richting de Konterdam. Op 28, 29 en 30 juli wordt het Touwtrekkersplein het toneel voor een driedaags onvergetelijk buurtfeest met theater, muziek, dans en workshops. De volledige programmatie is vanaf 8 juni te ontdekken via www.quartiersdo.be.

Voor het theaterspektakel MELVIUS is Ballet Dommage op zoek naar zingende spelers. “Ballet Dommage is het avontuurlijke theatergezelschap van Katrien Valckenaers en Maxim Storms. Hun voorstellingen zijn absurd, tragikomisch en grotesk en bedoeld voor een breed publiek. “En nu zoeken ze dus spelers die mee willen doen, het wordt een prachtige combinatie van energie!” De openluchtvoorstelling MELVIUS speelt in totaal vier keer, één keer op Quartiers d’O en drie keer tijdens TAZ. De voorstelling wordt gespeeld door vier acteurs en een 14-kppig koor. Voor dit koor zijn ze nog op zoek naar spelende zangers of zingende spelers uit de Konterdam. Woon je in de Konterdam, sta je graag op een podium en ben je klaar voor de ervaring van je leven? Surf dan snel naar www.quartiersdo.be voor alle info en inschrijvingen. (HH)

Het hele programma vind je vanaf 8 juni op www.theateraanzee.be of in de brochure. Vanaf 13 juni kan je tickets kopen, als Vriend van TAZ kan dat al vanaf 10 juni. Wie nu Vriend van TAZ wordt, geniet naast deze voorverkoopperiode nog van tal van andere voordelen en kortingen.