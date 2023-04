Thea Muze duikt in Het bed van Juliet

Geef het wereldberoemde theaterstuk Romeo en Juliet van William Shakespeare aan een kibbelend amateurgezelschap dat er vlak voor de première zijn eigen versie van maakt en je krijgt Het bed van Juliet. Het Gullegemse Theater Thea Muze zet deze doldwaze komedie van Bart Spaey op scène in OC De Cerf op 14, 15, 21 en 22 april.

De toeschouwers komen pas tijdens het stuk te weten of het ook effectief gespeeld zal worden. Het toneelgezelschap serveert hen namelijk een toneelstuk in een toneelstuk en gebruikt de parodie op het overbekende Shakespeare-drama als een inkijk in de bezigheden en relaties van de acteurs. Dit leidt tot een opeenvolging van hilarische mislukkingen en accidenten.

Thea Muze brengt het verhaal in een regie van Kenneth Soetaert, medestichter van het in 2018 opgerichte gezelschap. Tickets kosten 12 euro, één gratis consumptie inbegrepen. Toeschouwers zijn welkom in de zaal om 19 uur. Om 19.55 uur sluit men de deuren. Elke voorstelling start stipt om 20 uur. (AV)

Info en ticketverkoop via theamuze@outlook.com.